"З онкології в гінекологію": 65-річна Вайкуле відверто розповіла про дітей

Радянська зірка, латвійська співачка Лайма Вайкуле відверто розповіла про те, чому так і не стала мамою.

За словами артистки, в молодості вона вела дещо розгульний спосіб життя, де були присутні і наркотики, й алкоголь, і погані компанії. Вона двічі робила аборт (один з них у ранньому віці), через що виникли проблеми при наступних вагітностях. Про це йшла мова в передачі "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на росТБ (відео дивіться в кінці новини).

"Я досі шкодую про рішення не народжувати в ранньому віці. Я ухвалила його таємно від мами. Потім говорила: дівчатка, якщо завагітніли і боїтеся, що не впораєтеся – краще віддайте дитину мені. Це такий крик душі", – відверто поділилася Лайма.

Лайма Вайкуле Аnews

Новина про те, що Вайкуле не зможе мати дітей, стала для неї ударом. Востаннє вона спробувала народити дитину за допомогою штучного запліднення в 2010 році, але стався викидень. Також Лайма хотіла усиновити дитину, але священик їй не дав на це благословення.

Артистка змирилася з тим, що у неї не буде дітей. Раніше вона заявила, що не збирається вдаватися до сурогатного материнства, як це в її ж віці (Лаймі 65 років) зробила Алла Пугачова.

"Були в онкології, тепер у гінекологію? Я вважаю, що кожному своє. Вірю в долю, не треба намагатися її обманювати. Неодноразово відмовляла всіх дівчаток робити аборти, оскільки це страшне вбивство. Я зараз це розумію і намагаюся вберегти інших від помилок", – зізналася співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у передачі "Судьба человека" Лайма Вайкуле також розповіла про важку боротьбу з онкологією. Лікарі давали їй настільки мало шансів, що артистка навіть написала прощальні листи всім рідним.

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