"З Олегом Винником": Каменських розповіла про свого таємничого коханця

Українська співачка Настя Каменських розповіла про свої стосунки, які раніше ретельно приховувала. Артистка безпосередньо не назвала імені свого коханого, проте неоднозначно згадала відомого співака Олега Винника, і додала, що її роман з чоловіком триває вже досить давно.
Каменських розговорилася в програмі "Зе Інтерв'юер" від 12 березня, яка опублікована на YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
"Так, я зараз закохана і любов у мене давно. Але я не хочу про це говорити. Я сплю з чоловіком, це вже новина. Я розумію, що кожен хотів би дізнатися правду. Мені приписували багато коханців, ось з Олегом Винником ти бачив що відбувається? Фанати роблять спільні відео, але насправді ніхто не знає, що між нами. І ніхто не дізнається", – поділилася Настя.
Каменських і Анатоліч під час інтерв'ю
Скріншот з відео (YouTube)
Що стосується давно обговорюваного роману між Каменських і Потапом, артистка сказала, що не готова до подібних розповідей і ця тема їй не подобається. Але вона уточнила, що вони часто зустрічаються з репером.
Відзначимо, також в інтерв'ю Каменських спростувала чутки про вагітність, які активно поширюються її шанувальниками.
"Я не вагітна. Ніколи в своєму житті не народжувала, не робила абортів. Я ще взагалі в цьому напрямку не розродилася", – сказала співачка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії.
Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадує обручку.
17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини.
Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
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