''З коханим...'' Лорак засвітилася у компанії чергового відомого чоловіка

Українська співачка Ані Лорак показала нове фото з відпочинку у Маямі (США), де позує зі своєю донькою Софією Налчаджиоглу і відомим співаком Філіпом Кіркоровим.

Іменитого артиста Лорак називає "коханим" – виконавиця досить тісно спілкується із Філіпом, який також є і хресним батьком її доньки. Фотографія опублікована в Instagram-акаунті Лорак.

Разом із дитиною і російським поп-королем артистка відсвяткувала Старий Новий рік. Зауважимо, що трохи пізніше в мережі з'явилося й інше фото зі святкування. Його розмістив близький друг Лорак, виконавець Сергій Лазарєв, із яким зірці приписують роман фанати.

"Дружба в шоу-бізнесі існує! Наочний приклад. Люблю вас", – поділився Сергій.

Фотографії зірок викликали справжній фурор у мережі: коментатори почали активно обговорювати, які стосунки об'єднують відому компанію. Так, традиційно більшість користувачів висловили думку про роман Лорак і Лазарєва. Знайшлися й ті, хто запідозрив Кароліну в любовному зв'язку з Філіпом Кіркоровим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ані Лорак та її чоловік Мурат, про розлучення яких раніше повідомляли ЗМІ, вирушили відпочивати на один і той же курорт. Вони були помічені разом у Маямі, про що свідчили їхні "історії" в Instagram-акаунтах. Пізніше чоловік Лорак розмістив ролик у соціальній мережі, де демонструє, як проводить час разом із їхньою спільною донькою й іншою жінкою.

Зі свого боку, Ані публікувала знімки, на яких мило обіймалася із Лазарєвим.

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