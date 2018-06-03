"З іграшками для дорослих": Дорофєєва і Дантес поділилися інтимними планами

Українська співачка, солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва та її чоловік телеведучий і музикант Володимир Дантес в честь третьої річниці шлюбу хочуть влаштувати вечірку з іграшками для дорослих.

Йдеться про святкування "шкіряного" весілля, розповіло подружжя Каті Осадчій в програмі "Світське життя".

Так, Володимир Дантес зізнався, що в день одруження їм подарували 2 ящики іграшок з секс-шопу.

"Можливо, ми скористаємося цими спорядженнями, прочитаємо інструкції, що куди, як збирати, запросимо друзів - класна буде вечірка", - зазначив Дантес.

Надя Дорофєєва, Володимир Дантес і Катя Осадча Скріншот відео

У той же час Надя Дорофєєва нагадала, що одного разу прийшла додому в сексуальному костюмі, який дуже сподобався Дантесу.

За словами солістки "Время и стекло", вони з чоловіком завжди дарують один одному незвичайні подарунки.

"Цього року мені б дуже хотілося, щоб ми кудись поїхали", - додала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловік Дорофеєвої вразив раритетним фото.