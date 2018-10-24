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''З грошима туго?'' Лорак дорікнули використанням дочки для реклами

4.1тЧитати матеріал російською

Скандальній українській артистці Ані Лорак дорікнули використанням дочки з метою заробітку на рекламі.

Співачка сфотографувалась разом із дочкою Софією та виклала знімок в Instagram, а у повідомленні до знімка ненароком прорекламувала російський кондитерський бренд.

Крім цього, на фото також зображена мініатюра літака популярної авіакомпанії Turkish Airlines, у зв'язку з чим фанати вирішили, що пост Лорак є прихованою рекламою, для якої вона використовує дитину. Дехто припустив, що артистка має проблеми з фінансами.

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"З грошима туго? Сама реклама", — написали її фоловери.

"Це прихована реклама?" — додали вони.

''З грошима туго?'' Лорак дорікнули використанням дочки для реклами

''З грошима туго?'' Лорак дорікнули використанням дочки для реклами

''З грошима туго?'' Лорак дорікнули використанням дочки для реклами

''З грошима туго?'' Лорак дорікнули використанням дочки для реклами

''З грошима туго?'' Лорак дорікнули використанням дочки для реклами

Зазначимо, Софія — спільна дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу. На даний час співачка розлучається з чоловіком, який раніше публічно зрадив її, ймовірно, з молодою киянкою Яною Бєляєвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка опальної української співачки Ані Лорак, семирічна Софія Налчаджиоглу нещодавно вийшла на модельний подіум у Москві, чим викликала фурор серед фанатів співачки.

Особи
Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
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