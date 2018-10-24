''З грошима туго?'' Лорак дорікнули використанням дочки для реклами

Скандальній українській артистці Ані Лорак дорікнули використанням дочки з метою заробітку на рекламі.

Співачка сфотографувалась разом із дочкою Софією та виклала знімок в Instagram, а у повідомленні до знімка ненароком прорекламувала російський кондитерський бренд.

Крім цього, на фото також зображена мініатюра літака популярної авіакомпанії Turkish Airlines, у зв'язку з чим фанати вирішили, що пост Лорак є прихованою рекламою, для якої вона використовує дитину. Дехто припустив, що артистка має проблеми з фінансами.

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"З грошима туго? Сама реклама", — написали її фоловери.

"Це прихована реклама?" — додали вони.

Зазначимо, Софія — спільна дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу. На даний час співачка розлучається з чоловіком, який раніше публічно зрадив її, ймовірно, з молодою киянкою Яною Бєляєвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка опальної української співачки Ані Лорак, семирічна Софія Налчаджиоглу нещодавно вийшла на модельний подіум у Москві, чим викликала фурор серед фанатів співачки.