З Бузовою, Джигурдою і "Руками-базуками": в Росії видали божевільну ідею про продовження культового "Брата"

У Росії планують зняти продовження до культового фільму "Брат", де знімуться такі артисти, як Ольга Бузова і Микита Джигурда. Крім того, головну роль може виконати зірка мережі Кирило Терешин, відомий як "Руки-базуки".

Інформацією про зйомки поділився шоумен Стас Барецький, який також працюватиме над створенням фільму. За його словами, продовження знаменитих стрічок режисера Олексія Балабанова буде "бомбою". Про це він розповів телеканалу "Звезда".

Повідомляється, що у фільмі знімуться Микита Джигурда, Сергій Шнуров і Ольга Бузова. Співачка виконає одну з ролей, а також запише саундтрек до фільму. Крім ого, переговори ведуться з відомим актором Віктором Сухоруковим, який зіграв у фільмах "Брат" і "Брат-2" одну з головних ролей.

Сергій Бодров-молодший у фільмі "Брат-2" Кинопоиск

Новини Російський режисер заборонених в Україні фільмів потрапив у реанімацію

"Головну роль у фільмі зіграє мега-зірка "сінтолового шоу-бізнесу", Кирило Терешин, відомий як "Руки-Базуки. Це буде бомба", – сказав Барецький.

Стас Барецький mr7.ru

Зазначимо, що батько загиблого головного героя фільмів "Брат" Сергія Бодрова-молодшого прокоментував новини про зйомки продовження стрічок, заявивши, що ідея є провальною.

"Я чув про зйомки фільму "Брат-3", ця ідея невдала. У мене запитання: а хто це зможе зіграти зараз?" – зазначив Сергій Бодров-старший.

Кадр із фільму "Брат-2" Кинопоиск

Він також додав, що не планує співпрацювати з авторами "Брата-3" і не має наміру давати їм будь-які консультації.

Кирило "Руки-базуки" Подробности

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США планують показати провокаційний фільм "Посібник для хлопчиків і дівчаток як скотитися вниз" (The Boys and Girls Guide to Getting Down), в якому знялася дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!