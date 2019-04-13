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Ювілейний банкет Пугачової обійдеться в "мільйон-мільйон", але не роз

1.4тЧитати матеріал російською

Ювілейний банкет примадонни Алли Пугачової на 150 осіб обійдеться в мільйон рублів (416 тисяч грвень).

За даними "Комсомольської правди", друзі артистки, якій 15 квітня виповниться 70 років, орендували на 20 квітня ресторан в Москві на Рубльовці.

Уточнюється, що зал не може вмістити всіх гостей Пугачової, тому організаторам свята довелося домовитися з керівництвом закладу, щоб закрити на цілий день весь ресторан.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

politeka.net

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"Середній чек у нас 5 тисяч рублів, плюс ресторан буде закритий весь день, от і рахуйте. Навіть більше мільйона вийде", — розповіли в ресторані, де пройде захід.

Сам ювілей Пугачова зустріне в колі сім'ї в своєму маєтку, що знаходиться в селі Грязь.

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

instagram @ maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Алла Пугачова
Місце
РосіяМосква
Теги
ювілейшоу-бизнес
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