Ювілейний банкет Пугачової обійдеться в "мільйон-мільйон", але не роз

Ювілейний банкет примадонни Алли Пугачової на 150 осіб обійдеться в мільйон рублів (416 тисяч грвень).
За даними "Комсомольської правди", друзі артистки, якій 15 квітня виповниться 70 років, орендували на 20 квітня ресторан в Москві на Рубльовці.
Уточнюється, що зал не може вмістити всіх гостей Пугачової, тому організаторам свята довелося домовитися з керівництвом закладу, щоб закрити на цілий день весь ресторан.
Алла Пугачова
politeka.net
"Середній чек у нас — 5 тисяч рублів, плюс ресторан буде закритий весь день, от і рахуйте. Навіть більше мільйона вийде", — розповіли в ресторані, де пройде захід.
Сам ювілей Пугачова зустріне в колі сім'ї в своєму маєтку, що знаходиться в селі Грязь.
Алла Пугачова і Максим Галкін
instagram @ maxgalkinru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 квітня Пугачова дасть масштабний сольний концерт у Кремлівському палаці на честь 70-річчя.
Через гучний захід розгорівся ряд скандалів. У мережі обурилися, що державна установа надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів.
Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Пугачова зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я, отримуючи такі гроші.
Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що артистка розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою".
Також з'явилася інформація, що Пугачова співатиме під фонограму при вартості квитка в 300 тисяч рублів, хоча в афішах вказувалося, що буде живий звук.
8 квітня російські артисти відсвяткували ювілей примадонни Пугачової гучним концертом в Москві.
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