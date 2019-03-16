Юлія Началова померла: перша реакція зірок

16 березня стало відомо про смерть російської співачки Юлії Началової,яка кілька днів боролася за життя в одній з московських клінік.
Про трагедію повідомила її представник Ганна Ісаєва на своїй сторінці в Instagram. Началова пішла з життя в оточенні родини і близьких. Вони перебували з нею в лікарні до останнього.
OBOZREVATEL зібрав для вас першу реакцію зіркових друзів Началова, які до останнього сподівалися на диво.
"Я не уявляю, як можна усвідомлювати, що її немає з нами. Вона завжди була уважна і чуйна, весела, душевна. Я тільки недавно говорила з її близькими, чи можна допомогти, чи можна щось зробити - була якась надія, що все буде добре", - розповіла співачка Діана Гурцкая, яка дружила з нею з молодості, передає видання 360.
"Я тільки цю інформацію дізнався. Співчуття рідним, близьким. Звичайно, це велике горе для всіх. Для мене це шок", - сказав радіостанції "Говорит Москва" музикант і перший чоловік Началової Дмитро Ланськой.
"Юля була дуже світлою, чистою, веселою дівчинкою. У неї завжди був веселий голос. Вона навіть про свої проблеми говорила без зневіри", - розповіла співачка Наталія Подольська, передає телеграм-канал LIFE SHOT
Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал "Россия", и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех. #юлияначалова
Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз. #юляначалова
Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Началової розповів, що попередньо дівчина померла через абсцес – гнійне запалення тканин.
Співачка останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа Юлія була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.
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