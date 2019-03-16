Юлія Началова померла: перша реакція зірок

16 березня стало відомо про смерть російської співачки Юлії Началової,яка кілька днів боролася за життя в одній з московських клінік.

Про трагедію повідомила її представник Ганна Ісаєва на своїй сторінці в Instagram. Началова пішла з життя в оточенні родини і близьких. Вони перебували з нею в лікарні до останнього.

OBOZREVATEL зібрав для вас першу реакцію зіркових друзів Началова, які до останнього сподівалися на диво.

"Я не уявляю, як можна усвідомлювати, що її немає з нами. Вона завжди була уважна і чуйна, весела, душевна. Я тільки недавно говорила з її близькими, чи можна допомогти, чи можна щось зробити - була якась надія, що все буде добре", - розповіла співачка Діана Гурцкая, яка дружила з нею з молодості, передає видання 360.

"Я тільки цю інформацію дізнався. Співчуття рідним, близьким. Звичайно, це велике горе для всіх. Для мене це шок", - сказав радіостанції "Говорит Москва" музикант і перший чоловік Началової Дмитро Ланськой.

"Юля була дуже світлою, чистою, веселою дівчинкою. У неї завжди був веселий голос. Вона навіть про свої проблеми говорила без зневіри", - розповіла співачка Наталія Подольська, передає телеграм-канал LIFE SHOT

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Началової розповів, що попередньо дівчина померла через абсцес – гнійне запалення тканин.

Співачка останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа Юлія була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

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