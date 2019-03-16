Юлія Началова померла: останнє її фото за життя

Останній знімок російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня, був зроблений незадовго до її смерті в Італії.

Відповідна фотографія була опублікована в Instagram покійної артистки. Під знімком Юлія розповідала про враження від Риму.

"Як я люблю це чудове місто! Рим дня мене – це емоції, смачна їжа, мода, архітектура, фонтани, іспанська сходи, Греко кафе, де М.В. Гоголь писав "Мертві душі". Джелатто, солодка італійська мова, люди, жести, спагетті і, звичайно ж, відчуття свята", – розповідала співачка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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