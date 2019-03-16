Юлія Началова померла: останнє її фото за життя

Останній знімок російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня, був зроблений незадовго до її смерті в Італії.
Відповідна фотографія була опублікована в Instagram покійної артистки. Під знімком Юлія розповідала про враження від Риму.
"Як я люблю це чудове місто! Рим дня мене – це емоції, смачна їжа, мода, архітектура, фонтани, іспанська сходи, Греко кафе, де М.В. Гоголь писав "Мертві душі". Джелатто, солодка італійська мова, люди, жести, спагетті і, звичайно ж, відчуття свята", – розповідала співачка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началова читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
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