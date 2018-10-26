''Якщо дійде до суду...'' Скандальна учасниця ''Х-Фактору" погрожує проекту

Навколо вокального шоу "Х-Фактор" не вщухає скандал із учасницею Тетяною Брянцевою, яку вирізали з ефіру, незважаючи на три "так" від суддів проекту.

Як зазначила дівчина в інтерв'ю "КП в Україні", якщо вона вирішить подати на проект у суд, то обов'язково його виграє.

Тетяна Брянцева Фото: kp.ua

Судячи з усього, з офіційною відповіддю телеканалу СТБ Брянцева миритися не має наміру. У розмові з журналістами екс-учасниця шоу згадала, як у лютому 2018 року заповнила анкету на сайті СТБ, у березні її запросили на закритий кастинг, де вона заспівала дві різнопланові англомовні пісні. У квітні їй повідомили, що вона проходить у наступний тур.

"Ми приїхали на зйомку о восьмій ранку. У мене в групі підтримки були відомі люди: дизайнер головних уборів Марта Холод, вокаліст гурту "Ва-Банк" Тарас Копил і мій чоловік. Ці люди відклали всі свої справи, залишили роботу, вони цілий день були зі мною. Моя група підтримки — свідки всього, що відбувається", — підкреслила вона.

Пісні, як зізналася Брянцева, не вразили Дмитра Шурова.

"Шуров сказав, що мій виступ його не вразив. Мовляв, це попса і формат" Євробачення". А я відповіла, що "Євробачення" — це конкурс моєї мрії, у 2009 році я навіть була фіналісткою Нацвідбору", — розповіла екс-учасниця.

Проте Брянцева отримала три "так" і почала готуватися до поїздки у тренувальний табір. Однак пізніше дізналася, що її викреслили зі списку учасників і вирізали з ефіру.

"Буквально за п'ять днів до початку, приблизно 25 липня, мені навіть не зателефонували, а написали смс у Вайбері, мовляв, ви більше не берете участі в проекті, тому що так вирішили продюсери, — обурилася Брянцева. — Якщо справа дійде до суду, то ми його виграємо".

Тетяна Брянцева Фото: kp.ua

Нагадаємо, що керівник проекту "Х-Фактор" на каналі СТБ Олена Романенко назвала претензії Брянцевої невмінням програвати, при цьому нагадала про велику кількість учасників і право суддів відбирати найталановитіших навіть після ефірів.

Водночас головний продюсер шоу "Х-Фактор" Вадим Лисиця порадив Брянцевій досягати популярності піснями, а не подібними скандалами у мережі.

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