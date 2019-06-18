"Який голос!" Юний українець вразив мережу виступом на "Голос. Діти-5"

13-річний киянин Ярослав Рогальський вразив мережу виступом у завершальному випуску сліпих прослуховувань шоу "Голос. Діти-5" (щоб подивитися відео, прокрутіть новину в самий низ).

Відео з його співом опубліковано на YouTube. За декілька днів воно набрало понад 100 тисяч переглядів і приблизно 1,7 тисячі лайків, а також десятки захоплених коментарів.

Рогальський не раз намагався пройти етап сліпих прослуховувань, але без успіху. Цього разу йому пощастило. Він відвоював одне з двох останніх місць, потрапивши в команду до співака Дзідзьо.

Ярослав Рогальський Фото: "1+1"

"Нарешті збулася мрія. Я на Голосі!!!", — написав хлопець у коментарях на YouTube.

"Хлопчик має свій особливий шарм", "Дуже рада, що він не здався, не збився зі шляху, незважаючи на невдалі спроби, а цей раз став для нього вдалим", "Його реакція така щира! Він — супер", "Який голос!", "Цей проект — трамплін до мрії маленького артиста. Всім дітям бажаю використовувати цей шанс, який випадає не кожному", "Молодець, що не здався, а наполегливо йшов до своєї мети", "Уламали тренера. Але хлопець прекрасно володіє голосом. І мутацією поки не пахне. Схоже, він її просто пропустить. Фірмовий тембр буде через рік, два, три...", — написали в коментарях під відео.

Дивитися відео виступу Ярослава Рогальського на "Голос. Діти-5" від 16.06.2019.

Зазначимо, що Ярослав Рогальський не є новачком у світі українського шоу-бізнесу. Він займається співом з п'яти років. Є суперфіналістом і переможцем "Чорноморських ігор-2017", володарем гран-прі вокального чемпіонату України The Challenge-2018, конкурсів "Сонце за нас!" і багатьох інших.

Також він брав участь в озвучуванні анімаційного фільму "Коко" від студій Disney і Pixar.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL публікував усі подробиці останніх прослуховувань на "Голос. Діти-5". Судді, не бачачи конкурсантів, відбирали найталановитіших і голосистих у свої команди.

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