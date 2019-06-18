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"Який голос!" Юний українець вразив мережу виступом на "Голос. Діти-5"

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13-річний киянин Ярослав Рогальський вразив мережу виступом у завершальному випуску сліпих прослуховувань шоу "Голос. Діти-5" (щоб подивитися відео, прокрутіть новину в самий низ).

Відео з його співом опубліковано на YouTube. За декілька днів воно набрало понад 100 тисяч переглядів і приблизно 1,7 тисячі лайків, а також десятки захоплених коментарів.

Рогальський не раз намагався пройти етап сліпих прослуховувань, але без успіху. Цього разу йому пощастило. Він відвоював одне з двох останніх місць, потрапивши в команду до співака Дзідзьо.

Ярослав Рогальський

Ярослав Рогальський

Фото: "1+1"

Новини
Учасниця "Голос. Діти-5" довела до сліз DZIDZIO. Відео

"Нарешті збулася мрія. Я на Голосі!!!", — написав хлопець у коментарях на YouTube.

"Який голос!" Юний українець вразив мережу виступом на "Голос. Діти-5"

"Хлопчик має свій особливий шарм", "Дуже рада, що він не здався, не збився зі шляху, незважаючи на невдалі спроби, а цей раз став для нього вдалим", "Його реакція така щира! Він супер", "Який голос!", "Цей проект трамплін до мрії маленького артиста. Всім дітям бажаю використовувати цей шанс, який випадає не кожному", "Молодець, що не здався, а наполегливо йшов до своєї мети", "Уламали тренера. Але хлопець прекрасно володіє голосом. І мутацією поки не пахне. Схоже, він її просто пропустить. Фірмовий тембр буде через рік, два, три...", — написали в коментарях під відео.

"Який голос!" Юний українець вразив мережу виступом на "Голос. Діти-5"

Дивитися відео виступу Ярослава Рогальського на "Голос. Діти-5" від 16.06.2019.

Зазначимо, що Ярослав Рогальський не є новачком у світі українського шоу-бізнесу. Він займається співом з п'яти років. Є суперфіналістом і переможцем "Чорноморських ігор-2017", володарем гран-прі вокального чемпіонату України The Challenge-2018, конкурсів "Сонце за нас!" і багатьох інших.

Також він брав участь в озвучуванні анімаційного фільму "Коко" від студій Disney і Pixar.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL публікував усі подробиці останніх прослуховувань на "Голос. Діти-5". Судді, не бачачи конкурсантів, відбирали найталановитіших і голосистих у свої команди.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі ""Голос. Діти"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
"Голос. Діти"
Особа
Михайло Хома Дзідзьо
Місце
Україна
Теги
шоуГолос. Діти
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