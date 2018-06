Єлизавета II подарувала Меган Маркл розкішні сережки

Королева Єлизавета II зробила Меган Маркл розкішний подарунок. Перед першою спільною поїздкою з Меган в графство Чешир, королева піднесла герцогині сережки-пусети, повідомляє видання Town and Country Це вже підтвердив Букінгемський палац.

Прикраси виконані з перлів і діамантів і являють собою зменшену копію сережок самої королеви - у Єлизавета II перлини побільше.

Buckingham Palace say Meghan #DuchessofSussex 's new pearl earrings are a gift from the Queen . (And not Birks as they're claiming!). pic.twitter.com/fLJcIoZtGt