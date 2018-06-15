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СпортLady

Єлизавета II подарувала Меган Маркл розкішні сережки

1.4тЧитати новину російською

Королева Єлизавета II зробила Меган Маркл розкішний подарунок. Перед першою спільною поїздкою з Меган в графство Чешир, королева піднесла герцогині сережки-пусети, повідомляє видання Town and Country Це вже підтвердив Букінгемський палац.

Прикраси виконані з перлів і діамантів і являють собою зменшену копію сережок самої королеви - у Єлизавета II перлини побільше.

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Як повідомило джерело, схожі сережки були і в колекції принцеси Діани.

Раніше OBOZREVATEL вирішив порівняти образи Кейт Міддлтон і Меган Маркл під час їх дебютного виходу з королевою.

Особи
Меган МарклЄлизавета II
Місце
Великобританія
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