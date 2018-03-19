"Які ноги!" Тіна Кароль розсипалася в компліментах Зіанджі

Суддя проекту "Голос країни-8" Тіна Кароль похвалила ноги самої незвичайної учасниці шоу, співачки-трансгеднера Зіанджі, яка виступила на етапі "вокальних боїв" у неділю, 18 березня(щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зіанджа взяла участь в "боях" разом з колоритним конкурсантом Олексієм Бакланом, заспівавши пісню "Summertime Sadness". Кароль відзначила, що Зіанджа виглядає прекрасно і їй дуже приємно дивитися на довгі і стрункі ноги артистки. Відео з виступом опубліковано на YouTube-каналі "Голосу".

"Це було неймовірно. Це було одночасно дивно, дико, відмінно і сексуально. Зіанджа, я нарешті в'їхала. Мені, як дівчині, дуже приємно дивитися на твої ноги. Я б пішла на твій концерт", - прокоментувала виступ Тіна.

Зіанджа (Борис Апрель) YouTube

Відзначимо, раніше суддя проекту Тіна Кароль, коментуючи виступ екс-Бориса Апреля на етапі "сліпих прослуховувань", дорікала Зіанджі її манерою співу і заявила, що хоче побачити її внутрішню суть .

Сама ж конкурсантка заявила, що свій виступ присвячує всім відлюдькам.

"Я хочу стати голосом для людей, яких ніхто не чує. Свою участь в проекті я присвячую всім відлюдькам, людям не таким, як усі, відштовхнутим суспільством. Адже не важливо, як ти виглядаєш і чим відрізняєшся від інших, ти можеш здійснити свої мрії ", - відверто зізналася вокалістка.

Як повідомляв "Обозреватель", виконавиця Зіанджа раніше була відома як співак-фрік Борис Апрель. У 2014 році молодий артист виїхав до США, де змінив стать і став називати себе Анею Ейпріл.