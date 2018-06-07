Як знімали скандальне відео Світлани Лободи

Уже кілька днів шанувальники LOBODA активно обговорюють в соцмережах тизер на її новий сингл SuperStar, який за десять годин з моменту виходу набрав мільйон переглядів. І поки одні захоплюються чудовою формою артистки, яка знімалася у відео на дев'ятому місяці вагітності, інші не вірять, що побачене може бути правдою. Сьогодні Світлана показала ексклюзивне відео зі знімального майданчика, в якому розвіяла всі здогади.

Автором ідеї та режисером відео стала сама Світлана Лобода.

Зйомки проходили в каліфорнійській пустелі і тривали більше шести годин. Крім того, в ролику знімалися ще десять дівчат в "цікавому положенні". Всіх їх знайшли через соціальні мережі. LOBODA проявила максимальну турботу про них, після кожного дубля були заплановані перерви, і всю знімальну групу очікували частування з органічних продуктів.

Процес проходив досить легко, актриси відчували себе відмінно. До речі, до моменту виходу тізера всі дівчата стали мамами малюків.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що друга дочка LOBODA з'явилася на світ в одній з кращих клінік Лос-Анджелеса 24 травня. Вага дівчинки при народженні становила 3 ​​кілограми, а зріст - 48 сантиметрів.