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''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

8.7тЧитати матеріал російською

Вокалістка популярного україномовного гурту KAZKA, виконавиця хіта-мільйонника "Плакала" Саша Заріцька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим зізнанням.

Так, артистка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як із цим жити". Відповідний пост опублікований на офіційній сторінці групи в Instagram.

"Я закохалася... Він неймовірний, він такий сильний! У його обіймах хочеться тонути, з вами таке траплялося? Як із цим жити?" – звернулася виконавиця до публіки.

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Фани KAZKA почали активно обговорювати пост, зазначивши, що через особисті відносини вони можуть не почути нових якісних пісень у виконанні популярного колективу. Інші ж припустили, що це просто рядки з нової пісні, яку гурт незабаром презентує.

''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка KAZKA Саша Заріцька розповіла про те, як прийняла рішення перейти на українську мову, незважаючи на те, що виросла в родині, де розмовляли тільки російською.

Особи
Саша ЗарицькаKAZKA
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Юг Руси
Юг Руси
Она там не в Путина втюхалась?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Во гад. Правда я не совсем понял, он что, просто обнял, она забеременела, а он сволочь ушел к Тине Кароль обниматься? Феерично. Пусть рожает, страна, коллектив и поклонники помогут поднять на ноги ребенка. Бредятина какая-то.
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