''Як із цим жити?'' Солістка гурту KAZKA зробила неоднозначне зізнання

Вокалістка популярного україномовного гурту KAZKA, виконавиця хіта-мільйонника "Плакала" Саша Заріцька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим зізнанням.

Так, артистка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як із цим жити". Відповідний пост опублікований на офіційній сторінці групи в Instagram.

"Я закохалася... Він неймовірний, він такий сильний! У його обіймах хочеться тонути, з вами таке траплялося? Як із цим жити?" – звернулася виконавиця до публіки.

Фани KAZKA почали активно обговорювати пост, зазначивши, що через особисті відносини вони можуть не почути нових якісних пісень у виконанні популярного колективу. Інші ж припустили, що це просто рядки з нової пісні, яку гурт незабаром презентує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка KAZKA Саша Заріцька розповіла про те, як прийняла рішення перейти на українську мову, незважаючи на те, що виросла в родині, де розмовляли тільки російською.