"Як із порно": Лобода розлютила мережу вульгарним фото

Українська поп-діва Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, обурила мережу вульгарним знімком.

На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому показала голі груди, правда, як зазначили користувачі, "тему не розкрила".

Як з'ясувалося, таким чином Лобода намагалася привернути увагу фоловерів до анонсу нового кліпу, який, судячи з її слів, може скоро вийти.

"Готова до нового кліпу. На яку пісню", – запитала співачка у шанувальників, які в переважній більшості вимагали відео на пісню "Куля-дура".

Користувачі були обурені вульгарною демонстрацією тіла. Деякі помітили, що фотографія Лободи швидше рекламує фільм для дорослих, ніж кліп на пісню.

"Як із порнофільму", "Порнокліп", "Ти точно кліп хочеш зняти", "До такого життя мене не готувало. Світо, окстись", "Кошмар", "Фу, як вульгарно", "Яка убогість" , "Який жах", "Жахливе фото", "Фу, задерла вже", "Я думав, Ви гола стоїте", – написали обурені користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода опублікувала серію відвертих фото, на яких відображена повністю оголеною, через що потрапила під шквал критики.

Шанувальників також розлютив пафос, з яким співачка представляє себе публіці. Їй нагадали про "зоряну хворобу" і корону, яка тисне.

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