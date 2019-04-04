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Як виглядають батьки Володимира Зеленського

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21 квітня шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський дізнається, чи судилося йому стати наступним президентом України. Однак уже зараз життя однієї з ключових особистостей країни цікавить практично кожного її жителя.

Як виглядають батьки Володимира Зеленського

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядають батьки Зеленського, а також трохи розповість про про те, чому в рідному для коміка Кривому Розі його досі називають сином того самого Олександра Зеленського.

Засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський вважає за краще не виставляти на показ сімейне життя і практично не коментує особисті стосунки. Однак під час рідкісних інтерв'ю не приховує своєї гордості батьком.

Олександр Зеленський - професор, багаторічний завідувач кафедри інформатики та прикладного програмного забезпечення в Криворізькому економічному інституті.

Як виглядають батьки Володимира Зеленського

Він виховав багатьох учених... Він навчив ціле покоління молоді, вони стали кандидатами і докторами наук", - розповів актор в інтерв'ю Дмитру Гордону в грудні.

При цьому Зеленський-молодший пишається і тим, що у його батька в місті абсолютно білосніжна репутація.

"Приїхав пацан з Америки – у нього класна робота, на самому початку п'ять тисяч доларів отримував, зараз уже напевно багата людина. Приніс йому якісь цукерки, коньяк – він його жене по інституту...", – посміхаючись розповідав Зеленський.

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Тому в рідному Кривому Розі зірку все ще називають сином того самого Олександра Зеленського. Хоча, можливо, після цих виборів ситуація і зміниться.

Деякий час сім'я Зеленських проживала в Монголії, незважаючи на те, що батьки – українці за національністю.

У степовому краю працював батько Володимира. Математик за освітою, в подальшому зайняв пост професора на кафедрі кібернетики та обчислювальної техніки, в далекій азіатській країні він брав участь в будівництві гірничо-збагачувального комбінату. Мама Римма займалася інженерними технологіями.

Як виглядають батьки Володимира Зеленського

Маленький Зеленський з мамою

У Монголії ж Зеленський пішов в перший клас, але кілька років по тому сім'я повернулася на батьківщину в Україну. Важкий клімат підірвав здоров'я мами Зеленського, тому вона вже не могла працювати інженером, а зосередилася на домогосподарстві.

Зеленський-старший влаштувався в Криворізький університет, а коли його син вступав туди ж, то навіть поїхав на час по роботі з країни. В ту ж Монголію, де у нього склалася відмінна репутація.

"Щоб ніхто не подумав, що мій тато якось вплинув на мій вступ. Батьки – це великі, головні для мене люди ... Вони мені дали основну річ – виховання, хворобливе світовідчуття, хворобливе відчуття брехні і неправди, чому, власне, я так реагую на будь-яку брехню в Інтернеті", - розповідав шоумен в інтерв'ю.

Як виглядають батьки Володимира Зеленського

Батько і мати Зеленського на передньому плані

При цьому між сином і батьком стосунки складаються не завжди просто. Як розповідав Зеленський-молодший, його злить, що батько не хоче нічого від нього приймати. Батькові ж не завжди подобаються пародії, які показують в "95 Кварталі".

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"Відверто скажу: з Вовою через Кличка посварився. Я був спортсменом і на це дивлюся інакше. Кличко адже Олімпійський чемпіон, кращий у світі серед профі! Тупий спортсмен великим ніколи не стане, а Кличко великий! Таку людину не треба було б чіпати, а вони його ... ", - журився Олександр Семенович в інтерв'ю "КП в Україні".

Але при цьому все одно дуже пишається і ображається, коли хтось із знайомих каже, що не підтримує кандидатуру сина.

Як виглядають батьки Володимира Зеленського

"Я не в захваті, що він пішов у політику, я ж знаю, що це бруд страшний. Скрізь злодійство, болото. Мама теж переживає, їй не потрібна вся ця політика. Я не хочу, щоб як позавчора - прийшла сусідка і -"я за Вову не буду!" Ми дуже образилися, звичайно. Каже, мені подобається Юля. Ну подобається Юля - ми з тобою не друзі! Іди до Юлі чай пий! Якщо чесно, дуже хвилююся. дуже переживав я, коли прочитав гидоту про Вову, навіть страшно стало. Я люблю свого сина, скажу вам чесно. А який нормальний тато не любить свого сина? Звісно, люблю", - розповідав він в тому ж інтерв'ю.

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Автор
Show ObozShow Oboz
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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