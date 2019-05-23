Як виглядав весільний торт Потапа і Насті Каменських: яскраві фото та відео

Увечері, 23 травня, молодята Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) урочисто розрізали весільний торт.

У Instagram з'явилися фотографії і відео урочистого моменту (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Торт розрізали ближче до півночі. До цього часу Настя перевдяглася в білу сукню, а Потап змінив костюм на звичні футболку і брюки. Парочка під радісні крики відрізала шматочок ласощів і поцілувалася.

Для урочистості виготовили багаторівневий кремовий торт, який прикрасили всілякими ягодами. Молодята перемазюкалися кремом, тому поцілунок трохи затягнувся.

Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з часу заснування дуету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.

Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.

З'явилися відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.

Також у мережі показали перший танець молодят після того, як вони принесли одне одному клятви.

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