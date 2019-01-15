''Як подружки!'' Екс-дружина і дочка Потапа захопили мережу фото без одягу

Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова з дочкою Наталією постали перед шанувальниками у відвертих бікіні.
Так, Наташа й Ірина Горові знялися разом під час сімейної відпустки, позуючи в купальниках на пляжі. 41-річна мати і 20-річна донька розмістили однакові пікантні знімки на своїх сторінках у Instagram.
"Що мені подобається (я впевнена, мамі теж), так це те, що нас сприймають як подруг або сестричок. А коли дізнаються, що ми мама та дочка – реакція людей безцінна", – написала колись прийомна дочка Потапа в мережі.
Горова-старша, в свою чергу, відповіла, що дуже любить свою старшу доньку. Користувачі мережі розхвалили зіркове сімейство за сміливі знімки, а також за прекрасну фізичну форму. Незважаючи на різницю у віці понад 20 років, багато хто відзначив, що обидві красуні виглядають як однолітки.
Пару років тому ми були в Мексиці, Канкун. Все було круто: готель класний, погода супер, море тепле і неймовірно чисте. Але сьогодні я подивилася на Мексику з іншого боку) КОНЗЮМЕЛЬ Справа в тому, що коли ти відпочиваєш в готелі - ти кожну країну бачиш з однаковою боку - хороший готель, море, пляж, однакова їжа - фуршет. Але я шалено люблю подорожувати на машині по містах. Їздити по Європі або по якійсь країні і зупинятися в місцях, де тобі хочеться. Заїжджати в будь-який куточок, в який тобі хочеться. І ні від кого не залежиш. А якщо подорожувати як ми зараз, на лайнері, то висаджуючи на острів обов'язково заходити в локальні кафешки, гуляти по місту і не йти в типові туристичні місця 😅 Там дуже багато людей і надто заяложені місця) Сьогодні ми зустріли senior @realpotap, який розповів нам багато всього цікавого про Мексику. Ми разом випили текілу, купувалися, позасмагали. Проїхалися по Каземелю, заїхали на громадський пляж, де класно потусили поруч з мексиканцями 💃🏼 І звичайно - текіла, текіла і ще раз текіла ♥ ️ Love u, my family ♥ ️
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ поширювалися чутки про те, що Потап розлучився з Іриною Горовою через роман з українською співачкою Настею Каменських. Олексій Потапенко розійшовся з дружиною Іриною в 2017 році, після цих подій Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадує обручку, проте коментувати свої стосунки відмовлялася.
Користувачі мережі неодноразово "ловили" Потапа і Каменських на спільному відпочинку. Так, у вересні 2018 року артисти одночасно публікували фото з Майамі, штат Флорида (США). Також у серпні фанати Насті Каменських і Потапа спіймали їх разом на відпочинку в Італії, а нещодавно співачку і репера запідозрили у спільних канікулах у Мексиці.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!