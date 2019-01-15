''Як подружки!'' Екс-дружина і дочка Потапа захопили мережу фото без одягу

Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова з дочкою Наталією постали перед шанувальниками у відвертих бікіні.

Так, Наташа й Ірина Горові знялися разом під час сімейної відпустки, позуючи в купальниках на пляжі. 41-річна мати і 20-річна донька розмістили однакові пікантні знімки на своїх сторінках у Instagram.

"Що мені подобається (я впевнена, мамі теж), так це те, що нас сприймають як подруг або сестричок. А коли дізнаються, що ми мама та дочка – реакція людей безцінна", – написала колись прийомна дочка Потапа в мережі.

Горова-старша, в свою чергу, відповіла, що дуже любить свою старшу доньку. Користувачі мережі розхвалили зіркове сімейство за сміливі знімки, а також за прекрасну фізичну форму. Незважаючи на різницю у віці понад 20 років, багато хто відзначив, що обидві красуні виглядають як однолітки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ поширювалися чутки про те, що Потап розлучився з Іриною Горовою через роман з українською співачкою Настею Каменських. Олексій Потапенко розійшовся з дружиною Іриною в 2017 році, після цих подій Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадує обручку, проте коментувати свої стосунки відмовлялася.

Користувачі мережі неодноразово "ловили" Потапа і Каменських на спільному відпочинку. Так, у вересні 2018 року артисти одночасно публікували фото з Майамі, штат Флорида (США). Також у серпні фанати Насті Каменських і Потапа спіймали їх разом на відпочинку в Італії, а нещодавно співачку і репера запідозрили у спільних канікулах у Мексиці.

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