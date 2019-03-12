"Як плакала..." TAYANNA презентувала пісню про особисті образи

Українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) представила нову чуттєву україномовну пісню "Як плакала вона".

За словами співачки, нова аудіо-робота про те, як недомовленості у відносинах і образи можуть впливати на взаєморозуміння двох люблячих людей. Нову пісню артистка анонсувала в Instagram і на YouTube (щоб послухати трек, доскрольте новину до кінця).

TAYANNA Прес-служба

"Чи буває у вас таке, що ви лягаєте спати біля коханого, не вирішивши проблему, не розповівши про свою образу? Тоді ви наполегливо видавлюєте з себе сльозу, щоб вона капнула йому на руку, і, може, тоді він запитає, що трапилося. Але чоловіки мовчать, вдають, що нічого не відбувається, мовчить, бо впертий і гордий, як і ти. Ставтеся до всього простіше. Краще цілуйтеся перед сном і будьте щасливі. Танцюйте!" – написала TAYANNA.

TAYANNA Прес-служба

Автором слів і музики виступила сама виконавиця, а саунд-продюсером – Андрій Ігнатченко. Вперше пісня прозвучала на сольному концерті TAYANNA, який відбувся в суботу, 9 березня в рамках програми "Фантастична жінка". Офіційна прем'єра треку відбулася через три дні – 12 березня.

TAYANNA Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поп-виконавиця TAYANNA презентувала в мережі нову україномовну пісню "Очі", з якою готувалася позмагатися за право представляти Україну на Євробаченні-2019, але відмовилася брати участь у Національному відборі.

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