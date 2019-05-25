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"Як на похорон": у мережі підмітили важливий нюанс із фіналом "Холостяк-9"

1.8тЧитати матеріал російською

Користувачі помітили підозрілий нюанс у сукнях фіналісток шоу "Холостяк-9", в якому перемогла Даша Квіткова.

У коментарях написали, що дівчат спочатку вбрали таким чином, щоб було зрозуміло, кого вибере головний герой Микита Добринін.

Зокрема, користувачі звернули увагу, що Даша прийшла на найголовнішу церемонію, як наречена – в світлій сукні, бежевих туфлях. А Лілію Кім вбрали в чорну сукню і туфлі в тон. Це і наштовхнуло шанувальників на думку, що дівчат вдягнули заздалегідь в ті кольори, які символізують вибір і розставання.

Лілія і Даша перед церемонією

Лілія і Даша перед церемонією

Instagram @ holostyakstb

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"Не даремно на неї надягли таке гарне плаття, вона як наречена, а Лілю одягли, ніби вона на похорон йшла", "Дуже гарна сукня. Браво стилістам", "А що, хто програв одягають в чорний, щоб було зрозуміло, хто піде? СТБ", "Коли Ліля була в чорній, а Даша в білій сукні, було зрозуміло, що Даша виграє, це зроблено для красивої картинки. і коли Ліля йшла туди і там стояла було видно, що вона все знає", – написали в коментарях.

Микита з Дашею і Лілією на церемонії

Микита з Дашею і Лілією на церемонії

Instagram @ holostyakstb

Микита та Даша

Микита та Даша

Instagram @ holostyakstb

"Як на похорон": у мережі підмітили важливий нюанс із фіналом "Холостяк-9"
"Як на похорон": у мережі підмітили важливий нюанс із фіналом "Холостяк-9"
"Як на похорон": у мережі підмітили важливий нюанс із фіналом "Холостяк-9"
"Як на похорон": у мережі підмітили важливий нюанс із фіналом "Холостяк-9"

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний випуск шоу "Холостяк-9" почався з примх дівчат, і до останнього моменту Добринін вдавав, що коливається у виборі.

Пізніше обидва побачення завершилися сценами роздягання, пристрасними поцілунками та обіймами в ліжку і джакузі.

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Читайте всі новини по темі "Шоу "Холостяк-9"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Шоу "Холостяк-9"
Особа
Микита Добринін
Місце
Україна
Теги
Холостяк-9соцмережі
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