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Як Каменських співає насправді: в мережі спливло відео без фонограми

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У мережі спливло відео, на якому українська поп-зірка Настя Каменських (NK) співає свій хіт "Это моя ночь" без фонограми.

Так, популярна артистка виконала пісню в студії однієї з українських радіостанцій. Ролик виклали на каналі "Авторадіо Україна" в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як виявилося, голос співачки в дійсності мало відрізняється від студійного виконання. Шанувальники артистки також похвалили її за талант.

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"Дуже красива і талановита! Потенціал великий", – відзначили в коментарях.

Як Каменських співає насправді: в мережі спливло відео без фонограми

Як Каменських співає насправді: в мережі спливло відео без фонограми

Як Каменських співає насправді: в мережі спливло відео без фонограми

Як повідомляв OBOZREVATEL, український комедійний проект "Чоткий Паца" зняв яскраву пародію на гучний кліп Насті Каменських (NK) "Попа як у Кім", в якій також взяв участь кандидат у президенти України, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
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