Як дует 2Cellos перетворив ДК "Україна" на танцпол: репортаж

"Сходіть і подивіться на них наживо. Не пам'ятаю, чи доводилося спостерігати щось настільки захоплююче з моменту, коли в 60-х я побачив Джимі Хендрікса", Елтон Джон

Життя - настільки непередбачувана штука, що часом доводиться лише гадати, хто і за яким принципом збирає докупи пазли людських доль. При цьому досить часто найяскравіші образи загальної картини належать саме до тандемів несумісних на перший погляд елементів.

Так у 2000-х двом хорватським віолончелістам Луці Шулічу і Степану Хаусеру передрікали феноменальні кар'єри в області класичної музики. Перший на той час закінчував Королівську музичну академію в Лондоні, другий - не менш престижний Королівський коледж в Манчестері. Студенти неодноразово виявлялися суперниками в рамках різноманітних конкурсів, і кожен з навчальних закладів бачив свого учня лідером і майбутнім метром високих жанрів.

Поза стінами вишів музикантів чекали нові успіхи: авторитетні нагороди і концерти в найбільших лондонських залах. За досягненнями Шуліча і Хаусер напевно пильно стежили їх наставники, проте навряд чи хтось із них міг передбачити, що два світила класики вже через кілька років зберуться в одній студії, щоб рвати безбожно свої смички хітами Майкла Джексона, AC/DC та Nirvana, а тим самим збирати багатотисячні зали по всьому світові і мільйонні рейтинги на YouTube.

У неділю, 27 травня, Лука Шуліч і Степан Хаусер, які згодом назвали себе просто 2Cellos ("2 Віолончелі"), вперше виступили з концертом в Києві. Незважаючи на популярність дуету і співпрацю з самим Елтоном Джоном, заявлений в афішах ДК "Україна" викликав спершу сумніви. Втім, не залишилося від них і сліду вже на сходах Палацу культури, де за десять хвилин до старту все ще юрмилися глядачі.

Зал, розрахований на три з гаком тисячі місць, виявився повним на всіх його рівнях, нелегко було відшукати порожнє крісло навіть по кутах, звідки музикантів слід розглядати хіба що в бінокль. Але турбуватися з цього приводу глядачам на найдальших місцях не довелося, тому що вже через годину ДК "Україна" перетворився на суцільну фан-зону і танцпол, де сидіти не було ні бажання, ні сенсу.

Дует у супроводі невеликого оркестру відіграв півторагодинну програму, розділену на дві частини, розкривши всю красу того симбіозу класичної музики і сучасних хітів, який прославив 2 Cellos на весь світ. Зал потопав у фарбах візуальних ефектів під добре знайомі саундтреки з "Титаніка", "Гри престолів" і "Хрещеного батька", абсолютно по-новому звучали композиції Ханса Циммера, які стали візитівками фільмів "Гладіатор" і "Початок".

Між піснями Шуліч і Хаусер спілкувалися з публікою і відпускали жарти один про одного, брали з рук шанувальників квіти і передаровували їх жінкам в перших рядах.

Ще через кілька композицій музиканти подякували глядачам за терпіння і заявили, що не будуть грати більш повільних треків.

Після яскравого барабанного соло їх колеги по сцені дует зарядив знаковий для 2Cellos "Smooth Criminal", а далі їх вже було не спинити. З криками "Ви хочете ще? Ви хочете почути рок?" Шуліч і Хаусер піднімали глядачів з місць жвавими хітами The Rolling Stones, Nirvana, AC/DC, не переставали дивувати популярними "Despacito" і "Wake Me Up" шведського діджея Avicii.

У свою чергу, кілька тисяч глядачів залишили свої місця і пустилися в танок. Чоловіки і жінки різного віку, діти і підлітки снували по проходах, танцювали, тримаючись за руки, мало не водили хороводів. Варто сказати, картина вражаюча.

Проводжали музикантів під душевний кавер на U2 "With or Without You", який запалив у залі сотні ліхтарів. Атмосфера мало чим відрізнялася від стадіонної, і просто чудово було спостерігати, як на ці кілька хвилин глядачі залишили всі свої негаразди і турботи, так само стоячи обняли близьких і дітей, дозволивши цим унікальним інструментам звучати в повній тиші.

І так, якщо Хаусер, йдучи зі сцени не заговорився, чекаємо на 2Cellos в Києві вже наступного року.