"Як дід": постарілий Потап спантеличив фанів втомленим виглядом

Український співак і продюсер Потап (Олексій Потапенко - Ред.) поділився новими фотографіями в соцмережі, чим викликав неоднозначну реакцію своїх фоловерів.
Так, співак зараз відпочиває в Італії. Він похвалився фото, на якому зображений із посивілою бородою, за що фанати прозвали його "дідом". Знімки опубліковані в його Instagram-акаунті.
Очевидно, шанувальників артиста збентежила не тільки його борода, що помітно відросла і візуально додає співакові кілька років, але ще і його втомлений вигляд.
"Дідок уже..." - відзначили фоловери Потапа в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, репер Потап раніше обурив своїх прихильників у соціальній мережі неоднозначною пропозицією.