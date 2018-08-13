"Як дід": постарілий Потап спантеличив фанів втомленим виглядом

Український співак і продюсер Потап (Олексій Потапенко - Ред.) поділився новими фотографіями в соцмережі, чим викликав неоднозначну реакцію своїх фоловерів.

Так, співак зараз відпочиває в Італії. Він похвалився фото, на якому зображений із посивілою бородою, за що фанати прозвали його "дідом". Знімки опубліковані в його Instagram-акаунті.

Очевидно, шанувальників артиста збентежила не тільки його борода, що помітно відросла і візуально додає співакові кілька років, але ще і його втомлений вигляд.

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap) 12 Авг 2018 о 9:52 PDT

"Дідок уже..." - відзначили фоловери Потапа в коментарях.

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap) 11 Авг 2018 о 8:40 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, репер Потап раніше обурив своїх прихильників у соціальній мережі неоднозначною пропозицією.