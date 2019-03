"Я зруйнований, концертів не буде": легендарний Мік Джаггер повідомив про хвороби

Культові британські рокери The Rolling Stones скасували 17 своїх концертів по США і Канаді.

Причиною послужили проблеми зі здоров'ям у фронтмена колективу Міка Джаггера. Про це співак повідомив на своїй сторінці в Twitter, додавши що він "спустошений і зруйнований" через скасування туру по Америці.

Джаггер також приніс вибачення всім шанувальникам гурту, які вже придбали квитки.

"Я спустошений, мені дуже шкода всіх наших шанувальників в Америці і Канаді, які купили квитки. Я сам ненавиджу, коли доводиться так підводити людей. Через нездужання я змушений скасувати поїздку, але обіцяю, що буду дуже ретельно працювати, щоб повернутися на сцену якомога швидше", – поскаржився музикант.

Відзначимо, на офіційній сторінці гурту інформацію про хворобу Міка Джаггера підтвердили, проте не уточнили, що саме трапилося з їхнім лідером.

I'm so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I'm devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.