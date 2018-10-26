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''Я зрадила родину'': подруга Януковича засвітилася на КремльТВ із зізнанням

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Народна артистка України, екс-нардеп від "Партії регіонів" і наближена до колишнього президента України Віктора Януковича співачка Таїсія Повалій зробила відверте зізнання під час виступу на кремлівському телеканалі "Росія 1".

Так, скандальна виконавиця розповіла про те, як зрадила родину і втекла від першого чоловіка, Володимира Повалій. Про це йшлося у програмі "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", випуск якої опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

З першим чоловіком Повалій познайомилася ще коли була студенткою — в 17 років. Пара рано почала жити разом. Через 11 років, коли співачці виповнилося 28, вона зустріла Ігоря Ліхуту — свого нинішнього чоловіка.

''Я зрадила родину'': подруга Януковича засвітилася на КремльТВ із зізнанням

Таїсія Повалій у студії каналу "Росія 1"

Скріншот з відео

"Я зрадила свою сім'ю. Від кохання мені знесло голову, і я нічого не могла з собою вдіяти", — поділилася Таїсія. Примітно, що тоді вони з Володимиром виховували спільного сина Дениса. При чому маленький Денис дуже важко пережив новину про розлучення.

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Повалій також зазначила, що кожного разу, коли вона згадує про розставання зі своїм першим чоловіком, на її очі навертаються сльози,оскільки їй неприємно обговорювати цю історію. Виправдовуючись, про роман із Ліхутою Таїсія сказала: "Я ніколи не думала, що зможу ще так покохати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Таїсія Повалій, яка активно виступає у РФ, стала жертвою насмішок із боку фанатів, показавши їм відео зі зйомок на скандальному телеканалі "Інтер".

Особа
Таїсія Повалій
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Расшиваева Елена
Расшиваева Елена
У тебя, обозревРатель, очередной олигофренический припадок? Достал ты со своей шизобредей:"подруга Януковича"×100((( И уж кто НЕ скандалистка, так это Таисия Повалий. А ты, обоРЗеватель, повторяешься и полоумеешь.
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Вахтин Алексей
Вахтин Алексей
Тупа срака
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Железнова Анжелика
Железнова Анжелика
Обозреватель ваша фантазия уже иссякла давно...ну сколько можно делать себе рейтинг за счёт Таисии Повалий! вот уже 5-й год пошёл а вы всё одно и тоже враньё....
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