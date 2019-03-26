"Я ж зараз скрізь": Зеленський знявся в пародії на кліп Каменських. Яскраве відео

Український комедійний проект "Чоткий Паца" зняв яскраву пародію на гучний кліп Насті Каменських (NK) "Попа як у Кім", у якій також взяв участь кандидат у президенти України, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

Так, у ролику висміяли роботу ворожки, яка "пророкує майбутнє" за гроші, зокрема, розповідає, яким буде чоловік у її клієнтки, порівнюючи його з Олегом Винником і Зеленським. Відео опубліковане на YouTube-каналі "Чоткого Паци" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Згідно з сюжетом пародії, "спадкова провидиця" Тетяна за матеріальну винагороду обіцяє, що у дівчини буде "чоловік мрії": "рейтинг як у Зе, якшо повезе... Зверху майже Винник, а знизу – Каньє Вест".

Пародія на кліп Каменських "Попа як у Кім" YouTube (скріншот з відео)

Зеленський також з'являється в кадрі, і на запитання "Як ви тут опинилися?" він відповідає: "Я ж зараз скрізь. Добре, мені вже час".

Пародія на кліп Каменських "Попа як у Кім" YouTube (скріншот з відео)

"Почекайте, ви ж моя доля!" – говорить шоумену дівчина, яка прийшла до ворожки, на що той відповідає: "Доля чи не доля, дізнаємося у неділю", у такий спосіб роблячи відсилання до президентських виборів, перший тур яких пройде 31 березня 2019 року.

Пародія на кліп Каменських "Попа як у Кім" YouTube (скріншот з відео)

"Цю пародію ми вирішили присвятити всім жертвам ворожок, екстрасенсів та інших псевдомагів. На жаль, такий "бізнес" активно процвітає в нашій країні, люди віддають всі свої гроші в надії вирішити свої проблеми. "Чоткий Паца" зазначає: кліп носить лише розважальний характер, відображає сатиричний погляд на тему, і ми в жодному разі не хотіли нікого образити", – підкреслили зі свого боку автори пародії.

Пародія на кліп Каменських "Попа як у Кім" YouTube (скріншот з відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше артисти студії "Квартал 95" розсмішили користувачів мережі серією роликів про "підкуп на виборах" за допомогою гречки, де також пожартували над засновником "Кварталу" Володимиром Зеленським.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся