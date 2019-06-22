ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

"Я з гробу вийшов!" Алібасов заявив, що його хотіли вбити

611Читати матеріал російською

Продюсер Барі Алібасов, який отруївся засобом "Крот" заявив, що його хотіли вбити.

Таким чином лідер групи "На-На" назвав точну версію своєї госпіталізації. Про те, що сталося, він розповів під час ефіру програми "Привіт, Андрію!" 22 червня, передає StarHit.

"Я з гробу вийшов! Вийшов звідти, де мене намагалися отруїти і вбити", — заявив Алібасов.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

instagram.com/alibasov_nana

Крім того, Барі Алібасов прокоментував версію російських зірок про те, що він інсценував свою госпіталізацію заради самопіару.

"Нічого подібного, — обурився він. — Мені зараз важко говорити. Я взяв тільки дві-три краплі засобу, хотів виплюнути, але було пізно. Подзвонив синові з криком:"Я отруївся!".

Новини
"Краще віддам тваринам": Алібасов серйозно поскандалив із сином після отруєння

Зараз самопочуття шоумена покращилося, і він готовий до нових звершень.

"Я хотів, щоб мої похорони стали найграндіознішим святом на планеті, — пожартував він. — Ну, а якщо говорити серйозно, то я хочу написати для групи "На-На" новий матеріал, від якого всі будуть у захваті".

Нагадаємо, подруга Барі Алібасова, дієтолог Маріят Мухіна, заявляла, що помічники продюсера насильно утримували його у квартирі.

"Барі побили, не пускали на вулицю. Словом, провокують загострення, погіршення стану. Дають не той препарат. Не дають препарат ендорфінний", — говорила фахівець.

Новини
Федосєєва-Шукшина потрапила в лікарню: з'явилися суперечливі дані

Але Алібасов заспокоїв шанувальників і запевнив: з ним все добре.

"Ходять якісь дурні чутки, що я голодую. Це нісенітниця собача! Я здоровий, відчуваю себе чудово. Їм дитяче харчування, — сказав він у відеозверненні. — Вчора вночі з'їв половину тарілки гречаної каші, що мені, нарешті, припало до душі. У лікарів Скліфосовського отримую рекомендації по харчуванню, у мене все чудово".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
зіркискандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel