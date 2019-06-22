"Я з гробу вийшов!" Алібасов заявив, що його хотіли вбити

Продюсер Барі Алібасов, який отруївся засобом "Крот" заявив, що його хотіли вбити.

Таким чином лідер групи "На-На" назвав точну версію своєї госпіталізації. Про те, що сталося, він розповів під час ефіру програми "Привіт, Андрію!" 22 червня, передає StarHit.

"Я з гробу вийшов! Вийшов звідти, де мене намагалися отруїти і вбити", — заявив Алібасов.

Барі Алібасов instagram.com/alibasov_nana

Крім того, Барі Алібасов прокоментував версію російських зірок про те, що він інсценував свою госпіталізацію заради самопіару.

"Нічого подібного, — обурився він. — Мені зараз важко говорити. Я взяв тільки дві-три краплі засобу, хотів виплюнути, але було пізно. Подзвонив синові з криком:"Я отруївся!".

Зараз самопочуття шоумена покращилося, і він готовий до нових звершень.

"Я хотів, щоб мої похорони стали найграндіознішим святом на планеті, — пожартував він. — Ну, а якщо говорити серйозно, то я хочу написати для групи "На-На" новий матеріал, від якого всі будуть у захваті".

Нагадаємо, подруга Барі Алібасова, дієтолог Маріят Мухіна, заявляла, що помічники продюсера насильно утримували його у квартирі.

"Барі побили, не пускали на вулицю. Словом, провокують загострення, погіршення стану. Дають не той препарат. Не дають препарат ендорфінний", — говорила фахівець.

Але Алібасов заспокоїв шанувальників і запевнив: з ним все добре.

"Ходять якісь дурні чутки, що я голодую. Це нісенітниця собача! Я здоровий, відчуваю себе чудово. Їм дитяче харчування, — сказав він у відеозверненні. — Вчора вночі з'їв половину тарілки гречаної каші, що мені, нарешті, припало до душі. У лікарів Скліфосовського отримую рекомендації по харчуванню, у мене все чудово".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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