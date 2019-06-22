"Я з гробу вийшов!" Алібасов заявив, що його хотіли вбити

Продюсер Барі Алібасов, який отруївся засобом "Крот" заявив, що його хотіли вбити.
Таким чином лідер групи "На-На" назвав точну версію своєї госпіталізації. Про те, що сталося, він розповів під час ефіру програми "Привіт, Андрію!" 22 червня, передає StarHit.
"Я з гробу вийшов! Вийшов звідти, де мене намагалися отруїти і вбити", — заявив Алібасов.
Барі Алібасов
instagram.com/alibasov_nana
Крім того, Барі Алібасов прокоментував версію російських зірок про те, що він інсценував свою госпіталізацію заради самопіару.
"Нічого подібного, — обурився він. — Мені зараз важко говорити. Я взяв тільки дві-три краплі засобу, хотів виплюнути, але було пізно. Подзвонив синові з криком:"Я отруївся!".
Зараз самопочуття шоумена покращилося, і він готовий до нових звершень.
"Я хотів, щоб мої похорони стали найграндіознішим святом на планеті, — пожартував він. — Ну, а якщо говорити серйозно, то я хочу написати для групи "На-На" новий матеріал, від якого всі будуть у захваті".
Нагадаємо, подруга Барі Алібасова, дієтолог Маріят Мухіна, заявляла, що помічники продюсера насильно утримували його у квартирі.
"Барі побили, не пускали на вулицю. Словом, провокують загострення, погіршення стану. Дають не той препарат. Не дають препарат ендорфінний", — говорила фахівець.
Але Алібасов заспокоїв шанувальників і запевнив: з ним все добре.
"Ходять якісь дурні чутки, що я голодую. Це нісенітниця собача! Я здоровий, відчуваю себе чудово. Їм дитяче харчування, — сказав він у відеозверненні. — Вчора вночі з'їв половину тарілки гречаної каші, що мені, нарешті, припало до душі. У лікарів Скліфосовського отримую рекомендації по харчуванню, у мене все чудово".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертого ступеня опіку шлунка музиканту потрібно тривале лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Тим часом, сестра продюсера вважає, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram