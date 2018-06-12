"Я вас люблю": Лобода "кинула" українців

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка заявила раніше, що прагне бути "зіркою номер один" не тільки в Україні і Росії, оголосила гастрольний тур на найближчі кілька місяців, в рамках якого відвідає міста РФ і Туреччини, проте не дасть жодного концерту в рідній країні.

Відповідний графік виступів опубліковано на офіційному сайті виконавиці. Дати розписані до кінця жовтня 2018 року, у ці дні Лобода запланувала "космічне шоу" в центрі Москви.

Про прийдешній тур співачка повідомила і на особистій сторінці в Instagram.

"Я вас люблю. Скоро побачимося в турі! А в жовтні - в Крокусі", - згадала артистка про московський клуб.

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До свого посту лобода додала ролик, який складається з епізодів її виступів.

"А Україна?", "Коли в Україні?" - стали цікавитися в коментарях, які співачка залишила без уваги.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , Світлана Лобода відповіла на питання про батька дитини.