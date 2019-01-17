''Я – та ще розпусна дівка!'' Доросла ''Ранетка'' пікантно розповіла про особисте

Російська співачка і актриса, солістка колись популярного дівочого колективу "Ранетки" Євгенія Огурцова розповіла шанувальникам в мережі про невдалий любовний досвід.

Так, артистка поділилася зі своїми фоловерами в Instagram особистою історією про колишніх, а також прикріпила до публікації вельми пікантну фотографію, що додало посаді іронії.

"Ви спілкуєтеся зі своїми колишніми? Я практично з усіма залишилася в хороших відносинах! Але був у мене один "чарівний" індивід, відносини наші розладналися, коли він поїхав на концерт в інше місто і зрадив мені з якоюсь шістнадцятирічної фатальною красунею. Але , увага! В результаті виставив все так, ніби ми розійшлися через те, що я та ще розпусна дівка! Адже я йому, благородному лицареві, не дісталася незайманою", – іронічно розповіла 28-річна Женя.

Крім жартівливих історій Огурцова в соціальній мережі також поділилася і вельми неприємною новиною. Дівчина зізналася, що її ліве око практично повністю перестало бачити. Після тривалих аналізів лікарі розповіли про страшний діагноз — атрофія сітківки ока.

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"Це не лікується! Ні в Росії, ні в Німеччині, ні де-небудь ще. Це дуже рідкісне захворювання, тому мені дуже довго не могли поставити діагноз. Одна з причин його виникнення – це генна мутація", – поділилася Євгенія.

Євгенія Огурцова – екс-солістка групи "Ранетки", а також блогерша, актриса театру і кіно і автор пісень. У дівочому колективу вона брала участь з 2005 року до моменту остаточного розпаду колективу в 2013 році. Як виглядає подорослішала співачка дивіться нижче:

Відзначимо, "Ранетки" – популярна в 2005-2009 роках підліткова рок-група, про яку на росТВ був знятий серіал. В даний час колективу не існує, а його подорослішали учасниці виглядають так:

Анна Руднєва:

Анна Байдавлетова:

Олена Третьякова:

Наталя Щелкова:

Валерія Козлова:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі знайшов популярність новий флешмоб "# 10yearschallenge", суть якого показати два знімка, які зроблені в нинішньому році і 10 років тому. Популярні російські, українські і голлівудські зірки також не оминули його стороною.

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