''Я нікому не заздрю'': життя Юлії Началової в 10 цитатах

У мережі не вщухає ажіотаж навколо смерті 38-річної співачки, зірки 90-х Юлії Началова. Близькі відмовляються вірити, колеги публікують спільні фото та спогади про артистку.
Згадали в мережі і головні цитати виконавиці. Як пише Life, фрази Юлії Началової з різних інтерв'ю та постів у соцмережі відображають головні принципи її життя. Що говорила виконавиця про життя, професію, чоловіків, про себе та своє здоров'я.
Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Через деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.
Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми. Власне, в свідомість вона так і не приходила.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поруч в лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
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