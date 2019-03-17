''Я нікому не заздрю'': життя Юлії Началової в 10 цитатах

У мережі не вщухає ажіотаж навколо смерті 38-річної співачки, зірки 90-х Юлії Началова. Близькі відмовляються вірити, колеги публікують спільні фото та спогади про артистку.

Згадали в мережі і головні цитати виконавиці. Як пише Life, фрази Юлії Началової з різних інтерв'ю та постів у соцмережі відображають головні принципи її життя. Що говорила виконавиця про життя, професію, чоловіків, про себе та своє здоров'я.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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