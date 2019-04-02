МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Я не втрачаю надії": Брежнєва розповіла про проблеми в Росії

2.3тЧитати матеріал російською

Опальна артистка з України, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка раніше заявила, що ніколи не була українською співачкою, розповіла про проблеми в Росії.

Так, за словами виконавиці, вона зіткнулася з неприємностями, через які їй довелося перенести концерт у російському Нижньому Новгороді. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні я повинна була опинитися в Нижньому Новгороді. Але так сталося, що почалися проблеми з концертним залом. У зв'язку з чим наш концерт переноситься на іншу дату: 10 квітня! Всі квитки дійсні. Іноді так трапляється, тому я не втрачаю надії і все одно чекаю нашої зустрічі", – висловилася Брежнєва.

Новини
"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками

Нагадаємо: раніше дружина композитора і продюсера Костянтина Меладзе Віра Брежнєва заявила, що не вважає себе українською співачкою, незважаючи на те, що більшу частину життя прожила саме в цій країні.

"Я українською співачкою не була, тому що не брала участі ні в одній "Пісні року". Так вийшло, що Україна мене не сприймала такою", – заявила Брежнєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва в інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучі" прокоментувала розлучення своєї молодшої сестри Вікторії Галушки з продюсером Олександром Цекало.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Віра Брежнєва
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки