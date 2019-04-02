"Я не втрачаю надії": Брежнєва розповіла про проблеми в Росії

Опальна артистка з України, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка раніше заявила, що ніколи не була українською співачкою, розповіла про проблеми в Росії.

Так, за словами виконавиці, вона зіткнулася з неприємностями, через які їй довелося перенести концерт у російському Нижньому Новгороді. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні я повинна була опинитися в Нижньому Новгороді. Але так сталося, що почалися проблеми з концертним залом. У зв'язку з чим наш концерт переноситься на іншу дату: 10 квітня! Всі квитки дійсні. Іноді так трапляється, тому я не втрачаю надії і все одно чекаю нашої зустрічі", – висловилася Брежнєва.

Нагадаємо: раніше дружина композитора і продюсера Костянтина Меладзе Віра Брежнєва заявила, що не вважає себе українською співачкою, незважаючи на те, що більшу частину життя прожила саме в цій країні.

"Я українською співачкою не була, тому що не брала участі ні в одній "Пісні року". Так вийшло, що Україна мене не сприймала такою", – заявила Брежнєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва в інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучі" прокоментувала розлучення своєї молодшої сестри Вікторії Галушки з продюсером Олександром Цекало.

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