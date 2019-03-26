Я не вірю в шоу-бізнес в політиці - зірка ''Кіборгів'' В'ячеслав Довженко

Четвер, вечір. На годиннику - майже дев'ята, навколо темно. У лісі на території київського ВДНГ сиро і дме холодний вітер. Тут у цей час канал СТБ знімає фінальну сцену серіалу "Ми більше, ніж я" (робоча його назва - "Жонатики"). Головні ролі в ньому грають Віра Кобзар та В'ячеслав Довженко, відомий українському глядачеві ролями в картинах "Кіборги", "Свінгери". За спиною режисера ми тихо спостерігаємо, як актор у світлі софітів намагається вилізти з болота - реальної трясовини, створеної на майданчику. У ній артисту по груди води.

На цей вечір ми запланували інтерв'ю. Хоча чого ж, навіть провели його після зйомок. Однак пізніше, на жаль, дізналися, що з огляду на технічні проблеми на записі зберігся лише фінальний бліц нашої бесіди - кілька останніх хвилин, на яких В'ячеслав Довженко розповідає про свої страхи, звички, слабкості і прийдешні вибори президента в Україні. OBOZREVATEL публікує частину інтерв'ю з актором, а поки ви читаєте, ми домовимося про нову зустріч.

В'ячеслав Довженко та Віра Кобзар Фото: прес-служба СТБ

- У вас, напевно, є свої страхи? Чого ви боїтесь?

- Я дуже боюся за своїх дітей. Дуже боюсь. Ось як тільки я усвідомив, що вони у мене є, це найбільший страх. Це навіть фобія якась. Боїшся за них кожен день: у якому суспільстві вони, з ким вони спілкуються, що вони чують... кожен день в такій ось гіпервідповідальності знаходишся.

- Є щось таке, чому ви заздрите? Що хотілося б мати або вміти?

- Я заздрю людям, у яких немає жодного сумніву (посміхається). Знаю людей, які творять, будуть творити і не сумніваються в собі ні на секунду. От я їм заздрю по-справжньому. Я так не вмію.

- Коли востаннє вам було соромно?

- Складне питання ... (задумався). Я доволі різкий. Коли йде якийсь процес, я буваю різкий у своїх висловлюваннях. Потім мені стає соромно, тому що завжди можна про щось сказати спокійно. Не буду зараз говорити, коли і де це було, але був нещодавно такий момент, коли я не зовсім коректно пояснив людині, що ось зараз можна було б включитися в процес, а не бути поза ним. От за свою різкість мені буває соромно, і дуже часто.

В'ячеслав Довженко у фільмі "Киборги" Фото: 1plus1.ua

- На що легко можете спустити всі гроші?

- Не замислюючись спускаю гроші на друзів, а особливо на дітей, якщо моя дитина переконує мене, що їй це необхідно. При цьому я віддаю собі звіт, що я тверезо мислю. Готовий витратити будь-які гроші. Розумію, що зараз етап становлення, і у мене свого часу не було такої можливості. А я вже, буває, заохочую такі "витівки". Не буду говорити, яку останню покупку я зробив, але це викликало сміх і у мене, і у моєї колишньої дружини (сміється). Але я вважаю, що іноді такі речі потрібно заохочувати, тому що ми стаємо особистостями. Це все самопошук людини.

- Шкідлива звичка, від якої не вдається позбутися?

- Я не скажу куріння, тому що це мені подобається. Це погана звичка, але я люблю курити (посміхається). Ось від чого хотілося б відмовитися, так це коли вступаєш в конфлікт, від звички потім цей конфлікт догравати ще багато разів. Коли займаєшся самоїдством і дограєш цей конфлікт навіть наодинці з собою. Варто відпустити, забути, а я буду ще пару днів цим жити, переживати і малювати різні сценарії. От від цього потрібно відмовлятися. Не додає це ні здоров'я, ні нервів.

- Маючи можливість щось глобально змінити в світі, щось одне, що змінили б?

- Звичайно, прибрав би ядерну зброю взагалі. Це абсолютно божевільна точка впливу на оточуючих. Маючи в кишені таку страшну річ, люди намагаються змусити навколишніх себе боятися. Це абсолютне божевілля, по-моєму. Була б у мене можливість відразу це скасувати, навіть не задумався б.

- Через тиждень вибори. Чи підете?

- Обов'язково.

- Уже визначилися з кандидатом? Без імен.

- Так.

В`ячеслав Довженко і Тетяна Зіновенко Фото: прес-служба СТБ

- Що ви очікуєте від цього кандидата насамперед?

- Я очікую більше прогресії в громадянській позиції. Ми зараз формуємо країну, і тут важливо все. Кожен нюанс. Те, що ми маємо на сьогоднішній день кінематограф - це дуже добре. Маємо питання мовне, яке зняте для чиновників, працівників культури, - теж дуже добре. Ми повинні рухатися далі, в тому ж напрямку.

- Чи вірите в людей з шоу-бізнесу в політиці?

- Питання з каверзою? (посміхається). Скажу так, я не вірю в шоу-бізнес в політиці. Якщо ти свідомо йдеш в політику, не має значення, в якій професії ти перебував до цього і чим займався. Але якщо ти принесеш в політику шоу-бізнес, а у нас його в політиці на сьогоднішній день вистачає, такі речі я не заохочую.

А насправді хочу підкреслити іншу думку. Ми ось зараз дуже загострені на виборах президента, а незабаром вибори до парламенту. І люди зараз з таким азартом включилися в гру президентських виборів і настільки виснажуюсть себе цим... важливо, щоб вони не вичерпалися до парламентських. Все ж таки ми живемо в парламентсько-президентській країні, про це потрібно пам'ятати. Найголовніші вибори - восени. Ми будемо обирати людей, які будуть приймати законопроекти і вершити наші долі. От не забути б про це.

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