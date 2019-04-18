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"Я майже помер": як Женя Галич опинився у в'язниці і знайшов там учасницю для O.TORVALD

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Після року мовчання український рок-гурт O.TORVALD випустив два відеокліпи в один день — "Два Нуль Один Вісім" і "Назовні". Вони пов'язані однією сюжетною лінією і присвячені дуже важкому періоду в житті гурту та її соліста Жені Галича (щоб подивитися, проскрольте новину в самий низ).

Відео з'явилися на офіційному YouTube-каналі гурту. "Наша історія далека від глянцю, стабільності і дешевого хайпу. Вона різка, нервова, з нестримним характером, зривами, криком. Це перші релізи після річної перерви. Важливі для нас релізи. За цей рік багато чого трапилося, я майже помер, подорослішав на життя... У нас змінилася команда, було зроблено багато важливих висновків і все це вплинуло на новий вектор O.TORVAL", — розповів фронтмен.

"Я майже помер": як Женя Галич опинився у в'язниці і знайшов там учасницю для O.TORVALD

Перший кліп "Два Нуль Один Вісім" присвячений батькові Галича, якого не стало в листопаді 2018 року. У ньому показано, чим займалися учасники гурту весь рік і як збиралися разом.

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Друга робота, "Назовні", легша і вибухова. У кліпі Галич потрапляє до в'язниці, де знаходить барабанщицю Herbi, яка тепер відповідає у гурті за грув.

"Я майже помер": як Женя Галич опинився у в'язниці і знайшов там учасницю для O.TORVALD

"Ніколи не думав, що буду працювати з дівчиною в рок-гурті, але вона стала символом початку нової світлої смуги для O.TORVALD. Ми випадково побачили її відео в інтернеті і наступну годину свого життя я взагалі не пам'ятаю, адже все, що ми робили, це переглядали те, як вона віртуозно знищує барабани. Вона талановита, енергійна, запальна і не боїться виходити за рамки. Тому ласкаво просимо в сім'ю і сподіваємося, що вам сподобається", — розповів Галич.

"Я майже помер": як Женя Галич опинився у в'язниці і знайшов там учасницю для O.TORVALD
"Я майже помер": як Женя Галич опинився у в'язниці і знайшов там учасницю для O.TORVALD
"Я майже помер": як Женя Галич опинився у в'язниці і знайшов там учасницю для O.TORVALD

Читайте більше подробиць про непростий рік для Галича і гурту в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL, яке незабаром з'явиться на сайті.

Читайте також на OBOZREVATEL, як Галич зворушливо розповів про доньку Єву, її характер і свої переживання.

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Особа
Євген Галич
Місце
Україна
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