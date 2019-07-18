"Я люблю цю країну!" 30 Seconds to Mars станцювали з українським прапором і захопили концертом в Києві

17 липня в Києві відбувся концерт популярного американського гурту 30 Seconds to Mars. Під час виступу лідер колективу Джаред Лето станцював з українським прапором і захопив своїх фанатів.

Українці діляться фото і відео з концерту в соціальній мережі Instagram.

30 Seconds to Mars

Самі музиканти на своєму офіційному акаунті в Instagram також поділилися знімками та відео. Крім того, під час виступу Лето прокричав зі сцени "Я люблю цю країну!".

Як рані писав OBOZREVATEL, на щорічному фестивалі Park Live в Москві знаменитий американський рок-музикант і актор, лідер рок-гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявив, що любить Росію.

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