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"Я люблю цю країну!" 30 Seconds to Mars станцювали з українським прапором і захопили концертом в Києві

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17 липня в Києві відбувся концерт популярного американського гурту 30 Seconds to Mars. Під час виступу лідер колективу Джаред Лето станцював з українським прапором і захопив своїх фанатів.

Українці діляться фото і відео з концерту в соціальній мережі Instagram.

30 Seconds to Mars

30 Seconds to Mars

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Oh Baby 😍📍Kiev, Ukraine - July 17, 2019 📸 via @jaredleto ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @jaredleto @shannonleto @ 30secondstomars # 30secondstomars #jaredleto #shannonleto #thirtysecondstomars #monolithtour #echelon #echelonfamily #mars #marsiscoming #marsarmy # 30stm #europe #europetour #marsinukraine #kiev #uparkfestival #thirtysecondstomarskiev #marsinkiev

Публікація від 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕗𝕠𝕣 𝕥𝕙𝕠𝕤𝕖 𝕨𝕙𝕠 𝕦𝕟𝕕𝕖𝕣𝕤𝕥𝕒𝕟𝕕 (@letodiary)

Самі музиканти на своєму офіційному акаунті в Instagram також поділилися знімками та відео. Крім того, під час виступу Лето прокричав зі сцени "Я люблю цю країну!".

"Я люблю цю країну!" 30 Seconds to Mars станцювали з українським прапором і захопили концертом в Києві
"Я люблю цю країну!" 30 Seconds to Mars станцювали з українським прапором і захопили концертом в Києві

Як рані писав OBOZREVATEL, на щорічному фестивалі Park Live в Москві знаменитий американський рок-музикант і актор, лідер рок-гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявив, що любить Росію.

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Особа
Джаред Лето
Місце
Україна Київ
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