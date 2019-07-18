"Я люблю цю країну!" 30 Seconds to Mars станцювали з українським прапором і захопили концертом в Києві

17 липня в Києві відбувся концерт популярного американського гурту 30 Seconds to Mars. Під час виступу лідер колективу Джаред Лето станцював з українським прапором і захопив своїх фанатів.
Українці діляться фото і відео з концерту в соціальній мережі Instagram.
30 Seconds to Mars
Oh Baby 😍📍Kiev, Ukraine - July 17, 2019 📸 via @jaredleto ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @jaredleto @shannonleto @ 30secondstomars # 30secondstomars #jaredleto #shannonleto #thirtysecondstomars #monolithtour #echelon #echelonfamily #mars #marsiscoming #marsarmy # 30stm #europe #europetour #marsinukraine #kiev #uparkfestival #thirtysecondstomarskiev #marsinkiev
Самі музиканти на своєму офіційному акаунті в Instagram також поділилися знімками та відео. Крім того, під час виступу Лето прокричав зі сцени "Я люблю цю країну!".
Як рані писав OBOZREVATEL, на щорічному фестивалі Park Live в Москві знаменитий американський рок-музикант і актор, лідер рок-гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявив, що любить Росію.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!