''Я йду, а шоу триває'': з'явилося зворушливе відео у пам'ять про Поплавську

Учасники гумористичної студії "Дизель Шоу" опублікували у соцмережі зворушливі відео зі спогадами про загиблу у ДТП колегу, актрису Марину Поплавську.

На сторінці "Дизель Шоу" в Instagram за останні декілька днів опублікували першу й другу частину ролика з епізодами інтерв'ю та цитатами гумористки.

"У будинок до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані або на сцені, — прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка — Марина Поплавська. Її життя обірвалася трагічно і безглуздо", — зазначили автори в описі.

Зворушливі ролики показують глядачеві нарізки цитат і жартів Поплавської, серед яких також звучать плани артистки щодо її участі у "Дизель Шоу".

"У мене особиста мета — це 15-річчя "Дизель Шоу", зустрітися із усіма разом, потім я збираю валізу і йду, а шоу триває", — з посмішкою зазначила в одному з епізодів ролика гумористка.

Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили у ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс до Києва лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом. Загалом же, причина аварії з'ясовується.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, актор ''Дизель Шоу'' розповів про героїзм Марини Поплавської.