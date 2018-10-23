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''Я йду, а шоу триває'': з'явилося зворушливе відео у пам'ять про Поплавську

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Учасники гумористичної студії "Дизель Шоу" опублікували у соцмережі зворушливі відео зі спогадами про загиблу у ДТП колегу, актрису Марину Поплавську.

На сторінці "Дизель Шоу" в Instagram за останні декілька днів опублікували першу й другу частину ролика з епізодами інтерв'ю та цитатами гумористки.

"У будинок до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані або на сцені, — прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка — Марина Поплавська. Її життя обірвалася трагічно і безглуздо", — зазначили автори в описі.

Зворушливі ролики показують глядачеві нарізки цитат і жартів Поплавської, серед яких також звучать плани артистки щодо її участі у "Дизель Шоу".

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"У мене особиста мета — це 15-річчя "Дизель Шоу", зустрітися із усіма разом, потім я збираю валізу і йду, а шоу триває", — з посмішкою зазначила в одному з епізодів ролика гумористка.

II. Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені, — прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка — Марина Поплавська. Її життя обірвалося трагічно і безглуздо. #дизельстудіо #дизельшоу #маринапоплавска #маринафранцівна #поплавска

Публікація від Дизель Студіо (@dizelstudio)

Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили у ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс до Києва лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом. Загалом же, причина аварії з'ясовується.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, актор ''Дизель Шоу'' розповів про героїзм Марини Поплавської.

Особа
Марина Поплавська
Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіInstagramвидеоДизель ШоуДТП
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General Vlasov
General Vlasov
Окей, сколько можно распускать слюней и размазывать слез по поводу аварии, где пострадавшая сидела рядом и развлекала водилу чтобы он не заснул... ну и какой результат? Возможно она и явилась невольной виновницей аварии. Она что страну защишала? У нас на фронте с оружием в руках регулярно гибнут молодые парни и девчонки защищая нашу с вами родину от фашистов и им никто не поет таких дифферамбов. Может ей еще звезду героя дать? Хватит пропагандировать непонятно что!
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