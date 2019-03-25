"Я більше не можу..." Топалов розповів про серйозну хворобу

Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, із якими не може впоратися вже майже два місяці.

Так, ще на початку лютого 2019 року Топалов повідомив про те, що захворів і йому не дозволяли контактувати з рідними. Через більш ніж півтора місяці артист написав на своїй сторінці в Instagram, що так і не зміг подолати захворювання.

"У цьому виразі обличчя, мені здається, зібрані всі мої емоції, щодо стану мого здоров'я, голосу та іншого. Я більше не можу лікуватися", — поскаржився Топалов. При цьому артист додав "красномовне" фото, на якому зображений дуже стомленим і з інгалятором.

У коментарях прихильники почали підтримувати Влада і висловили йому побажання якнайшвидшого одужання.

"Тримайся, ти сильніший за хворобу! Нехай вона тебе боїться", — написали фоловери співака.

"Все буде добре, просто організм втомився", — додали у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перше повідомлення про свою хворобу Топалов залишив у мережі 11 лютого 2019 року. Через кілька тижнів після цього співак додав, що захворювання не відступає. Через проблеми зі здоров'ям у артиста постраждав голос, у зв'язку з чим він не може вести концертну діяльність.

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