Вже не той хлопець з ''Кварталу'': як змінився Зеленський за час розмов про президентство

Розмови про президентство Володимира Зеленського тривають ось уже четвертий рік. Вперше про коміка в кріслі керівника країни заговорили з прем'єрою серіалу "Слуга народу" восени 2015-го, тоді лідер студії "Квартал 95" вперше показався на екранах в образі ідеального гаранта. Мало хто ставився до цих розмов серйозно, мало хто міг припустити, що жарти і домисли перетворяться на реальність.

Всерйоз про політичні амбіції гумориста стали говорити в грудні 2017 го, коли в мережі спливли новини про створення певної політичної партії з ідентичною назвою - "Слуга народу". Так, розмовами історія із Зеленським обростала аж до новорічної ночі, за хвилину до настання 2019-го року комік оголосив, що піде на вибори. OBOZREVATEL вивчив активність Instagram-старніцах кандидата в президенти, звертаючи увагу на його зміни в зовнішності.

У мережі неодноразово зачіпали тему змін в обличчі нинішнього президента України Петра Порошенка. Як відзначали уважні користувачі, гарант доволі різко постарів, посивів і набрав зайвої ваги. Хтось пояснював це насиченим графіком, безсонними ночами і нервами, хтось знаходив менш втішні пояснення.

Чи справді так виснажує робота президента? А підготовка до виборів, якої раз у раз хвалиться в мережі Зеленський? Це ми і вирішили перевірити.

Осінь 2017 року. "Квартал" готується презентувати другий сезон серіалу "Слуга народу". Володимир Зеленський на фото здається повним сил та амбіцій. Таким глядачі звикли бачити його на сцені.

Приблизно в той же час Володимир Зеленський почав розпідати своїм фоловерам про своє життя поза роботою, про пристрасть до спорту і пробіжок рано вранці.

Жовтень 2017 року, Володимир Зеленський на прем'єрі другого сезону "Слуги народу".

Коли в листопаді 2017 року в Україні заборонили серіал "Свати", мережа побачила Володимира Зеленського в гніві. На відео в Instagram комік вже не здавався тим простим хлопцем з "Кварталу".

Січень 2018-го. Володимир Зеленський на порозі нового року. До гучної заяви в ефірі "1+1" залишається всього рік.

Навесні 2018-го "Квартал" активно гастролював по курортних містах примор'я. На деяких фото можна відзначити фізичну форму Зеленського: груди, торс стають міцнішими, шия, руки - ширшими.

Літо 2018 року. Володимир Зеленський в ефірі "Ліги сміху".

Червень. Очевидно, активний гастрольний графік і фізичні навантаження в залах дають про себе знати.

Восени 2018-го на зйомках чергової частини "Слуги народу" комік виглядає вже набагато серйознішим, ніж в попередніх частинах.

Ще пізніше Зеленський взагалі здивував мережу зовнішнім виглядом. Тоді його фоловерів заговорили про мішках під очима, часту небрітость і загальний втомлений вигляді.

Таким він показується в мережі все частіше. Наприкінці року, за словами людей з оточення коміка, до зйомок, особистих турбот і спорту додалася ще активна підготовка до президентських перегонів.

Навесні 2019-го Володимир Зеленський продовжує підтримувати хорошу спортивну форму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону актор повідомив, що в 2014 році після президентських виборів Петро Порошенко пропонував йому стати народним депутатом від БПП, однак він відмовився.

Кандидат в президенти України, шоумен Володимир Зеленський відрепетирував свою інавгурацію. Йдеться про зйомки сцени з його героєм з фільму "Слуга народу" Василем Голобородько.

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