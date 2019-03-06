Втекла від Віторгана? Собчак засікли з коханцем у Європі

Скандальна російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак засвітилася разом зі своїм ймовірним коханцем, режисером Костянтином Богомоловим в аеропорту Праги (Чехія).

Так, пара разом вибирала товари в Duty Free. Цікаво, що ні у Ксенії, ні у Костянтина не було офіційно запланованих заходів і зустрічей у Європі в цей період, що тільки підігріває чутки про розрив Собчак із чоловіком Максимом Віторганом. Компрометувальні знімки опублікувало видання Super (відео дивіться нижче).

Після цього Собчак і Богомолов бізнес-класом "Аерофлоту" полетіли з Чехії до Санкт-Петербурга. До слова, після прильоту в аеропорту Санкт-Петербурга "Пулково" Собчак виглядала вельми стривоженою і не відривала очей від свого телефону.

Собчак і Богомолов в аеропорту Super

Нагадаємо: чутки про те, що Богомолов і Собчак є коханцями, у ЗМІ поширюються ще з грудня 2018 року.

Собчак і Богомолов у аеропорту Super

Собчак і Богомолов у аеропорту Super

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