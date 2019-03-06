Втекла від Віторгана? Собчак засікли з коханцем у Європі

Скандальна російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак засвітилася разом зі своїм ймовірним коханцем, режисером Костянтином Богомоловим в аеропорту Праги (Чехія).
Так, пара разом вибирала товари в Duty Free. Цікаво, що ні у Ксенії, ні у Костянтина не було офіційно запланованих заходів і зустрічей у Європі в цей період, що тільки підігріває чутки про розрив Собчак із чоловіком Максимом Віторганом. Компрометувальні знімки опублікувало видання Super (відео дивіться нижче).
Після цього Собчак і Богомолов бізнес-класом "Аерофлоту" полетіли з Чехії до Санкт-Петербурга. До слова, після прильоту в аеропорту Санкт-Петербурга "Пулково" Собчак виглядала вельми стривоженою і не відривала очей від свого телефону.
Собчак і Богомолов в аеропорту
Super
Нагадаємо: чутки про те, що Богомолов і Собчак є коханцями, у ЗМІ поширюються ще з грудня 2018 року.
Собчак і Богомолов у аеропорту
Super
Собчак і Богомолов у аеропорту
Super
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і її чоловік, актор Максим Віторган побралися у лютому 2013 року. У 2016-му в них народився син.
У кінці 2018-го у мережі з'явилися нібито докази того, що стосунки пари виявилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
Ксенія спочатку не коментувала чутки, але потім опублікувала заяву у себе в Instagram.
Віторган, зі свого боку, вперше вийшов на публіку без каблучки на пальці.
Увечері 21 січня чоловік Собчак побив режисера Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим нецензурно висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення із Собчак.
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