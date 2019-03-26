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''Встати не зміг'': племінника Алли Пугачової збив автомобіль

1.4тЧитати матеріал російською

33-річного Влада Пугачова, племінника російської примадонни, естрадної співачки Алли Пугачової, збив автомобіль.

Як розповів виданню "Собеседник" друг Пугачова, авто "зачепило" племінника зірки на великій швидкості, після чого той впав, а встати самостійно вже не зміг. Йому знадобилася операція.

Влад Пугачов

Влад Пугачов

Фото: facebook.com

Згідно з інформацією, єдиний син брата Пугачової проживає останні півроку в місті Новомічурінськ Рязанської області, де і стався інцидент.

"Влад потрапив у лікарню. Він повертався з магазину, коли повз на великій швидкості промчав автомобіль і зачепив його. Друг упав, а встати сам уже не зміг", — розповів приятель Пугачова.

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Після операції Пугачов ще не відновився, досі відчуває проблеми з мізинцями — вони дивляться вбік.

"Будь-яка травма в такому стані може привести до серйозних наслідків. На щастя, в клініці він пробув лише декілька годин, потім відпустили додому", — додав його друг.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, через гучний концерт Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. Перш за все користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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