"Всім цього хочеться": Зіанджа зробила заяву про поповнення у родині

Співачка-трансгендер Зіанджа, яка раніше була відома як співак-фрік Борис Апрель, зізналася, що збирається заводити дітей.

За словами знаменитості, про такий крок мріє кожна дівчина. Таке зізнання Зіанджа зробила Артему Гагаріну в рамках рубрики BACKSTAGE восьмого сезону проекту "Голос країни" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Трансгендер зізналася, що наразі вона вільна, але часто ходить на побачення. А в майбутньому мріє про сім'ю та дітей.

"Дітей планую, але пізніше. Зараз я не готова до такої відповідальності, але хотілося б сім'ю! Усім дівчатам цього хочеться!" - сказала Зіанджа.

Зіанджа Прес-служба Артема Гагаріна

На питання Гагаріна про те, чи хотілося Зіанджі йти з шоу-бізнесу на тривалий термін у десять років, артистка відповіла: "Я була такою маленькою дитиною, мені потрібно було подорослішати. Я набралася досвіду, освоїла нові професії. Тепер я людина з вищою економічною освітою".

Зіанджа розповіла Артему Гагаріну, що крім отримання вищої освіти, рік прожила в ізоляції в китайських горах. І це був повністю її вибір - вона вирішила втекти від соціуму, читати книги, дивитися фільми, писати пісні та насолоджуватися собою.

Артем Гагарін і Зіанджа Прес-служба Артема Гагаріна

Період відлюдництва закінчився та Зіанджа повідомила, що після участі у восьмому сезоні шоу "Голос країни" хотіла б спробувати себе в ролі актриси та ведучої розважального шоу.

Також співачка зізналася, що її батьки живуть в анексованому Криму, тому вона їх не відвідує.

"Я туди не їжджу, ми зустрічаємося на нейтральній території", - відверто каже учасниця "Голосу країни".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співачка Тіна Кароль похвалила ноги Зіанджі.