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"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу

6.2т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому позувала в дуже відвертому образі.

Так, артистка сфотографувалася в прозорій сукні, під якою, очевидно, немає білизни. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники 34-річної Тіни бурхливо відреагували на гарячий знімок. Багато з них традиційно розхвалили співачку за сміливість і жіночність, іншим же зображення здалося вульгарним.

Тіна Кароль в прозорій сукні без білизни

Тіна Кароль в прозорій сукні без білизни

Instagram @tina_karol

Так, фоловери Кароль вказали їй, що подібними образами вона немов "пропонує себе чоловікам". Деякі з них залишили досить зухвалі коментарі.

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"Та знайди вже когось собі, а то таке враження, що всім себе пропонуєш, а толку – 0", – обурилися фани.

"А сукня все нижче і нижче. Образ – сумні цицьки", – вказали хейтери зірці.

"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу
"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу
"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу
"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу
"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу
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Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом:

"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу

Instagram @tina_karol

"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу

Instagram @tina_karol

"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу

Instagram @tina_karol

"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу

Instagram @tina_karol

"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу

Instagram @tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискучу сукню з дуже глибоким декольте.

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Особа
Тіна Кароль
Тег
шоу-бизнес
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