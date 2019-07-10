"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому позувала в дуже відвертому образі.

Так, артистка сфотографувалася в прозорій сукні, під якою, очевидно, немає білизни. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники 34-річної Тіни бурхливо відреагували на гарячий знімок. Багато з них традиційно розхвалили співачку за сміливість і жіночність, іншим же зображення здалося вульгарним.

Тіна Кароль в прозорій сукні без білизни Instagram @tina_karol

Так, фоловери Кароль вказали їй, що подібними образами вона немов "пропонує себе чоловікам". Деякі з них залишили досить зухвалі коментарі.

"Та знайди вже когось собі, а то таке враження, що всім себе пропонуєш, а толку – 0", – обурилися фани.

"А сукня все нижче і нижче. Образ – сумні цицьки", – вказали хейтери зірці.

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом:

Instagram @tina_karol

Instagram @tina_karol

Instagram @tina_karol

Instagram @tina_karol

Instagram @tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискучу сукню з дуже глибоким декольте.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!