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"Всім пока": MARUV відмовилася відповідати на питання "чий Крим" перед концертом у Києві

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Українська співачка MARUV перед своїм першим великим сольником в Києві в п'ятницю, 14 червня, в одному зі столичних клубів трохи посварилася з журналістом каналу "1+1".

Кореспондент поцікавився у співачки, кому належить окупований нині півострів Крим. Спочатку MARUV попросила його задати інше питання, але журналіст повторив його ще раз. Через це співачка розвернулася і пішла, так і не закінчивши інтерв'ю з іншими ЗМІ.

Кореспондент OBOZREVATEL став свідком інциденту (щоб подивитися відео – досскрольте новину до кінця).

"На відбірковому турі Євробачення Джамала запитала у вас, чий же Крим. Ви не відповіли. Так чий Крим"? – поцікавився він двічі.

"Так, все, пока всім", – MARUV розвернулася після другого питання і пішла на репетицію.

MARUV

MARUV

KP.UA

Багато хто з присутніх журналістів почали обурюватися, мовляв не потрібно артисту перед великим концертом задавати подібні компрометуючі питання. Тим більше, що "тема з півостровом заїжджена, та й сама MARUV не раз вже відповідала, що Крим – це Україна". Інші казали, що "у артиста повинна бути чітка позиція на рахунок політичних тем і він повинен вміти відповідати на всі питання, що цікавлять ЗМІ".

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Перед виступом MARUV зізналася, що дуже хвилюється, адже через свій жорсткий робочий графік їй доводилося репетирувати навіть в спортзалах готелів. Сам концерт затримали на півтори години, але в цілому публіка залишилася задоволеною виступом артистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
MARUV
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Росіяшоу-бизнесскандалителеканал 1+1
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Крым наш, а Хуев ваш - кто что заслуживает.
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Н Олег
Н Олег
хотите дуже знать чей Крым? ... тода не удивляйтеся, шо все ваши артисты в Москве
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Golan Sim
Golan Sim
На вопрос:"Чей Крым?" есть встречный вопрос:" А кто его отдал?" ))
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