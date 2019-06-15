"Всім пока": MARUV відмовилася відповідати на питання "чий Крим" перед концертом у Києві

Українська співачка MARUV перед своїм першим великим сольником в Києві в п'ятницю, 14 червня, в одному зі столичних клубів трохи посварилася з журналістом каналу "1+1".

Кореспондент поцікавився у співачки, кому належить окупований нині півострів Крим. Спочатку MARUV попросила його задати інше питання, але журналіст повторив його ще раз. Через це співачка розвернулася і пішла, так і не закінчивши інтерв'ю з іншими ЗМІ.

Кореспондент OBOZREVATEL став свідком інциденту (щоб подивитися відео – досскрольте новину до кінця).

"На відбірковому турі Євробачення Джамала запитала у вас, чий же Крим. Ви не відповіли. Так чий Крим"? – поцікавився він двічі.

"Так, все, пока всім", – MARUV розвернулася після другого питання і пішла на репетицію.

MARUV KP.UA

Багато хто з присутніх журналістів почали обурюватися, мовляв не потрібно артисту перед великим концертом задавати подібні компрометуючі питання. Тим більше, що "тема з півостровом заїжджена, та й сама MARUV не раз вже відповідала, що Крим – це Україна". Інші казали, що "у артиста повинна бути чітка позиція на рахунок політичних тем і він повинен вміти відповідати на всі питання, що цікавлять ЗМІ".

Перед виступом MARUV зізналася, що дуже хвилюється, адже через свій жорсткий робочий графік їй доводилося репетирувати навіть в спортзалах готелів. Сам концерт затримали на півтори години, але в цілому публіка залишилася задоволеною виступом артистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою.

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