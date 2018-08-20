"Всім би дідуганам так!" Відомий блогер підколола Петросяна щодо розлучення

Відомий російський блогер, письменниця і сценарист Олена Міро їдко підколола коміка Євгена Петросяна на тему його розлучення з артисткою Оленою Степаненко, зазначивши, що гуморист подав приклад всім літнім людям.

Так, Міро в іронічній формі заступилася за артиста і підкреслила, що розлучення йде Євгену Вагановичу на користь: він почав ретельніше стежити за собою і буквально розцвів за останній час, навіть незважаючи на труднощі в особистому житті. Про це пише "СтарХит".

"По-моєму, правильно робить Ваганич. Всім би "дідуганам" таку культуру прищепити. Набагато приємніше дивитися на людину, якщо вона за собою доглядає! Що ми бачимо на вулицях і в чергах в Ощадбанку? Похмурі старі пики, дивишся на які і стає страшно. Старість, як мені здається, не повинна бути синонімом зневіри", - написала Олена.

Петросян і Брухунова YouTube

Також Міро зазначила, що причину такого різкого і явного перетворення Петросяна вона бачить в його молодій коханці.

"Не розумію в цьому плані нападок на Петросяна. Поруч з молодухою помолодшав і він. І правильно зробив, всім би так!" - похвалила Олена знаменитого коміка.

Петросян і Степаненко A42.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, гумористи Євген Петросян і Олена Степаненко прожили разом більше 30 років, однак нещодавно вирішили розлучитися. Подейкують, 72-річний комік захопився молодою помічницею, з якою працює вже не перший рік, також існують думки, що перший крок до краху більш ніж 30-річного шлюбу зробила дружина артиста.