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''Всіх в поля!'' Відомий актор викликав суперечки в мережі пропозицією для дітей Росії

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У школярів Росії повинні бути не смартфони, а звичайні кнопкові телефони, з якими у дітей не буде спокуси грати в ігри, "лазити по усіляких непристойних сайтах" і знімати розсерджених педагогів.

З такою пропозицією виступив російський актор, зірка картин "Турецький Гамбіт", "Бандитський Петербург" Дмитро Пєвцов. Відеозвернення артиста з сином поширилося в Twitter, де викликало суперечки користувачів соцмережі.

''Всіх в поля!'' Відомий актор викликав суперечки в мережі пропозицією для дітей Росії

Фото: globalsib.com

"Дорогі батьки моїх однокласників, я втрачаю своїх кращих друзів. Вони стають ігроманами", - заявив син Пєвцова.

"Справа в тому, що у наших дітей в школі смартфони, які дозволяють закачувати ігри та лазити по усіляких непристойних сайтах", - додав актор, який запропонував батькам замінити смартфони дітей на прості кнопкові телефони.

"Рятуйте своїх дітей від цієї жахливої хвороби. Допоможіть мені не втратити своїх однокласників. Мені нема про що з ними вже розмовляти", - знову продовжив син.

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Ролик переглянули понад 5 тис. користувачів. Деякі підтримали Пєвцова, деякі ж вважали позицію артиста "совдепівською" і "божевільною".

"До біса прогрес! Всіх в поля", - стали жартувати в коментарях - "В кнопковому телефоні теж можна знайти пару ігор", "Причому самі затягуючих - Тетріс і Змійку", "Діти завжди грали в ігри. На те вони і діти".

''Всіх в поля!'' Відомий актор викликав суперечки в мережі пропозицією для дітей Росії
''Всіх в поля!'' Відомий актор викликав суперечки в мережі пропозицією для дітей Росії
''Всіх в поля!'' Відомий актор викликав суперечки в мережі пропозицією для дітей Росії

Як писав раніше OBOZREVATEL, російські продюсер Рубен Дишдишян і режисер Сергій Урсуляк зібралися зняти в Україні продовження серіалу "Ліквідація" про боротьбу радянської влади зі злочинністю в післявоєнній Одесі.

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Особа
Дмитро Пєвцов
Місце
Росія
Теги
видеоНовини Росії
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