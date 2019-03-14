''Всіх в поля!'' Відомий актор викликав суперечки в мережі пропозицією для дітей Росії

У школярів Росії повинні бути не смартфони, а звичайні кнопкові телефони, з якими у дітей не буде спокуси грати в ігри, "лазити по усіляких непристойних сайтах" і знімати розсерджених педагогів.
З такою пропозицією виступив російський актор, зірка картин "Турецький Гамбіт", "Бандитський Петербург" Дмитро Пєвцов. Відеозвернення артиста з сином поширилося в Twitter, де викликало суперечки користувачів соцмережі.
Фото: globalsib.com
"Дорогі батьки моїх однокласників, я втрачаю своїх кращих друзів. Вони стають ігроманами", - заявив син Пєвцова.
"Справа в тому, що у наших дітей в школі смартфони, які дозволяють закачувати ігри та лазити по усіляких непристойних сайтах", - додав актор, який запропонував батькам замінити смартфони дітей на прості кнопкові телефони.
"Нехай у наших дітей не буде смартфонів, щоб не було спокуси грати в ігри і лазити по сайтах": Дмитро Пєвцов запропонував давати дітям тільки кнопкові телефони pic.twitter.com/WfaE0HcyJn- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 14 березня 2019 р
"Рятуйте своїх дітей від цієї жахливої хвороби. Допоможіть мені не втратити своїх однокласників. Мені нема про що з ними вже розмовляти", - знову продовжив син.
Ролик переглянули понад 5 тис. користувачів. Деякі підтримали Пєвцова, деякі ж вважали позицію артиста "совдепівською" і "божевільною".
"До біса прогрес! Всіх в поля", - стали жартувати в коментарях - "В кнопковому телефоні теж можна знайти пару ігор", "Причому самі затягуючих - Тетріс і Змійку", "Діти завжди грали в ігри. На те вони і діти".
Як писав раніше OBOZREVATEL, російські продюсер Рубен Дишдишян і режисер Сергій Урсуляк зібралися зняти в Україні продовження серіалу "Ліквідація" про боротьбу радянської влади зі злочинністю в післявоєнній Одесі.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.