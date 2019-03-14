''Всіх в поля!'' Відомий актор викликав суперечки в мережі пропозицією для дітей Росії

У школярів Росії повинні бути не смартфони, а звичайні кнопкові телефони, з якими у дітей не буде спокуси грати в ігри, "лазити по усіляких непристойних сайтах" і знімати розсерджених педагогів.

З такою пропозицією виступив російський актор, зірка картин "Турецький Гамбіт", "Бандитський Петербург" Дмитро Пєвцов. Відеозвернення артиста з сином поширилося в Twitter, де викликало суперечки користувачів соцмережі.

Фото: globalsib.com

"Дорогі батьки моїх однокласників, я втрачаю своїх кращих друзів. Вони стають ігроманами", - заявив син Пєвцова.

"Справа в тому, що у наших дітей в школі смартфони, які дозволяють закачувати ігри та лазити по усіляких непристойних сайтах", - додав актор, який запропонував батькам замінити смартфони дітей на прості кнопкові телефони.

"Нехай у наших дітей не буде смартфонів, щоб не було спокуси грати в ігри і лазити по сайтах": Дмитро Пєвцов запропонував давати дітям тільки кнопкові телефони pic.twitter.com/WfaE0HcyJn - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 14 березня 2019 р

"Рятуйте своїх дітей від цієї жахливої хвороби. Допоможіть мені не втратити своїх однокласників. Мені нема про що з ними вже розмовляти", - знову продовжив син.

Ролик переглянули понад 5 тис. користувачів. Деякі підтримали Пєвцова, деякі ж вважали позицію артиста "совдепівською" і "божевільною".

"До біса прогрес! Всіх в поля", - стали жартувати в коментарях - "В кнопковому телефоні теж можна знайти пару ігор", "Причому самі затягуючих - Тетріс і Змійку", "Діти завжди грали в ігри. На те вони і діти".

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