"Всі груди видно!" Івлєєва в прозорій білизні викликала фурор в мережі

Скандальна російська зірка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва розбурхала мережу відвертим знімком, на якому відкрито продемонструвала свої оголені груди.

Так, 28-річна Івлєєва постала перед об'єктивами камер в прозорій білизні, крізь яку повністю просвічувалися її груди. Спокусливий знімок опублікований на її особистій сторінці в Instagram.

Настя Івлєєва Teleprogramma.pro

Шанувальники Анастасії бурхливо відреагували на гарячий пост. Під ним тисячі фанів залишили свої коментарі зі словами захоплення.

Також багато з них підкреслили, що фото є занадто відвертим, так як на ньому видно соски Анастасії.

"Груди видно всі! Настюша-небезпека дає жару", – написали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

Відзначимо, що до цього в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є хлопцем Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Примітно, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт в Києві, на якому була присутня і Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

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