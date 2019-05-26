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"Всі груди видно!" Івлєєва в прозорій білизні викликала фурор в мережі

5.8тЧитати матеріал російською

Скандальна російська зірка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва розбурхала мережу відвертим знімком, на якому відкрито продемонструвала свої оголені груди.

Так, 28-річна Івлєєва постала перед об'єктивами камер в прозорій білизні, крізь яку повністю просвічувалися її груди. Спокусливий знімок опублікований на її особистій сторінці в Instagram.

Настя Івлєєва

Настя Івлєєва

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Шанувальники Анастасії бурхливо відреагували на гарячий пост. Під ним тисячі фанів залишили свої коментарі зі словами захоплення.

Також багато з них підкреслили, що фото є занадто відвертим, так як на ньому видно соски Анастасії.

"Груди видно всі! Настюша-небезпека дає жару", – написали коментатори.

"Всі груди видно!" Івлєєва в прозорій білизні викликала фурор в мережі
"Всі груди видно!" Івлєєва в прозорій білизні викликала фурор в мережі
"Всі груди видно!" Івлєєва в прозорій білизні викликала фурор в мережі
"Всі груди видно!" Івлєєва в прозорій білизні викликала фурор в мережі
"Всі груди видно!" Івлєєва в прозорій білизні викликала фурор в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

Відзначимо, що до цього в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є хлопцем Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Примітно, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт в Києві, на якому була присутня і Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

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Особа
Анастасія Івлеева
Теги
шоу-бизнесшоу "Орел і Решка"Новини Росії
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бля пздц дрочеры. Сисек не видели, что ли?
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