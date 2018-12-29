''Всі були класні, але Маринка...'' Актори ''Дизель Шоу'' розповіли про вечір перед аварією

Вечір у Львові незадовго до фатального ДТП став для гумористів студії "Дизель Шоу" особливим. Концертний тур тільки почався, актори викладалися на повну, особливо добре показала себе Марина Поплавська, чиє життя обірвалося вже наступного ранку.

При цьому, як відзначили учасники "Дизель Шоу" в інтерв'ю OBOZREVATEL, Львів був єдиним містом, де команда не зробила традиційне фото з глядачами по завершенні програми.

Фото: facebook.com

"Незважаючи на те, що це був далеко не перший наш гастрольний тур, ми поїхали з таким кайфом, таким піднесенням. Всі добре зібралися і видавали по повній, всі. Ми неймовірно кайфували від того, що так почався тур, і що ми отримуємо таку круту віддачу від глядача, і було видно, вона була щирою. Ми були на офігенному підйомі після цього концерту. Всі були класні, але Маринка... Женя Сморигін ще казав їй: "Маринко, сьогодні ти видала крутий концерт", все безпомилково та ідеально в неї було", - згадав Єгор Крутоголов.

"Ми після концерту всі відзначили, що Маріша дуже круто відпрацювала", - підтвердила слова колеги Яна Глущенко.

Разом з цим Олександр Бережок згадав, що після концерту актори не зробили традиційне фото.

"Так, це правда. Марина дуже добре виглядала, та й взагалі... розумничка просто. Єдине, що сьогодні ще згадую, це було єдине місто, в якому ми не фотографувалися", - зазначив він.

Фото: facebook.com

За словами Глущенко, відмовитися від традиційного фото довелося через прохання співробітників міського цирку, в якому відбувся виступ.

"Ми просто виступали в будівлі цирку. Там тварини, і кожна людина, коли приходить, залишає свій запах, а тварини потім божеволіють. Нас попросили не фотографуватися, не пускати глядачів на манеж", - пояснила вона.

Нагадаємо, дорогою зі Львова до Києва о 6:43 ранку наступного дня автобус команди "Дизель Шоу" зіткнувся на трасі з вантажівкою. Пасажири отримали множинні травми, переломи і забої, травми Марини Поплавської виявилися несумісними з життям.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в грудні указом президента України Петра Порошенка Марина Поплавська була посмертно нагороджена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Нагороду присудили "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю".