Всі без одягу: в мережі показали фото з весілля Тодоренко

У середу, 3 липня в Сорренто, Італія, відбулося весілля української ведчої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова. В мережі оприлюднили перші фото.

Зокрема, на кадрах в Twitter показали підготовку до торжества, а саме збори нареченої і її фотографії з дружками. Всі дівчата, включаючи Регіну, позували у бікіні.

Про НП з Владом Топаловим напередодні весілля, читайте за цим посиланням.

Тодоренко і Топалов одружилися Viva

Свідками Тодоренко на весіллі були її подружки і колеги по сцені Аліна Астровська, Олена Чирва (Виноградова) і молодша сестра Регіни Аня Ковляшенко. Дівчата позували в зелених відвертих бікіні, а Тодоренко для фото вибрала купальник білого кольору.

Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.

Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Сорренто, Італія. Також розглядалися варіанти Тоскана і Флоренція.

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