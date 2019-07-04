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Всі без одягу: в мережі показали фото з весілля Тодоренко

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У середу, 3 липня в Сорренто, Італія, відбулося весілля української ведчої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова. В мережі оприлюднили перші фото.

Зокрема, на кадрах в Twitter показали підготовку до торжества, а саме збори нареченої і її фотографії з дружками. Всі дівчата, включаючи Регіну, позували у бікіні.

Про НП з Владом Топаловим напередодні весілля, читайте за цим посиланням.

Тодоренко і Топалов одружилися

Тодоренко і Топалов одружилися

Viva

Свідками Тодоренко на весіллі були її подружки і колеги по сцені Аліна Астровська, Олена Чирва (Виноградова) і молодша сестра Регіни Аня Ковляшенко. Дівчата позували в зелених відвертих бікіні, а Тодоренко для фото вибрала купальник білого кольору.

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Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад ТопаловАліна Астровська
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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