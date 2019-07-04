Всі без одягу: в мережі показали фото з весілля Тодоренко

У середу, 3 липня в Сорренто, Італія, відбулося весілля української ведчої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова. В мережі оприлюднили перші фото.
Зокрема, на кадрах в Twitter показали підготовку до торжества, а саме збори нареченої і її фотографії з дружками. Всі дівчата, включаючи Регіну, позували у бікіні.
Про НП з Владом Топаловим напередодні весілля, читайте за цим посиланням.
Тодоренко і Топалов одружилися
Viva
Свідками Тодоренко на весіллі були її подружки і колеги по сцені Аліна Астровська, Олена Чирва (Виноградова) і молодша сестра Регіни Аня Ковляшенко. Дівчата позували в зелених відвертих бікіні, а Тодоренко для фото вибрала купальник білого кольору.
А ось і красуні - подружки нареченої ... звичайно ж, з самої нареченою)) # РегінаТодоренко # ВладТопалов # свадьбатт pic.twitter.com/lM9XsmeXGf- MyGlamWish (@glam_wish) 4 липня 2019 р.
Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.
Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.
Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Сорренто, Італія. Також розглядалися варіанти Тоскана і Флоренція.
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