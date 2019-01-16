Всесвітній день The Beatles: цікавий тест про "ліверпульську четвірку"

16 січня шанувальники творчості британського гурту The Beatles відзначають Всесвітній день "ліверпульської четвірки", введений організацією ЮНЕСКО у 2001 році.

Дата для започаткування музичного свята була обрана не випадково. Саме 16 січня в рідному місті музикантів - Ліверпулі - відкрився клуб The Cavern ("Печера") і почали свій шлях до слави майбутні зірки і винуватці масової істерії, іменованої "бітломанією". До дня The Beatles OBOZREVATEL пропонує читачам пройти цікавий тест і відповісти на питання про гурт, його творчість і не тільки.

Відомий журнал про музику Rolling Stone помістив The Beatles на 1-е місце в списку "найвидатніших виконавців всіх часів". У списку "500 найкращих альбомів усіх часів" перше місце зайняв альбом гурту Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. У колекції The Beatles сьогодні зберігаються десять нагород "Греммі".

За роки кар'єри вся четвірка на знак визнання заслуг перед країною була нагороджена орденами Британської імперії. Станом на 2001 рік тільки в США було продано понад 163 млн дисків гурту. Загальний обсяг продажів одиниць медіаконтенту (диски, платівки, касети) на сьогоднішній день перевищив один млрд екземплярів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, 12 треків канадського репера Дрейка у 2018 році потрапляли до першої десятки рейтингу Billboard. Таким чином музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які в 1964 році займали місця в цій же десятці з 11 піснями.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!