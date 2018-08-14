МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СпортLady

Все ж разом? Каменських і Потапа спіймали на спільному відпочинку

25.9тЧитати новину російською

Фанати популярних українських виконавців Насті Каменських і Потапа (Олексія Потапенка) спіймали їх на спільному відпочинку в Італії.

Так, їх фоловери в соціальних мережах побачили підозрілий момент: Потап і Настя одночасно викладають фото з відпустки, позначаючи одні і ті ж локації. Знімки знаменитості публікують в своїх Instagram-акаунтах.

Спочатку стало відомо, що Каменських проводить свою відпустку в Сорренто, так як про це свідчили геовідмітки в публікаціях. При цьому спільних з Потапом фото вона не демонструвала.

Instagram @kamenskux

Новини
На Каменських накинулися хейтери через фото без макіяжу

Instagram @kamenskux

Репер, в свою чергу, локацію на своїх фото не позначає, але постійно в підписах додає фрази італійською мовою і ставить хештеги #sorrento, що також може свідчити про його місцезнаходження.

Instagram @realpotap

Нагадаємо, раніше Настя Каменських і Олексій Потапенко (Потап) спантеличили фанатів спільним відео з вікенду на Кубі. Шанувальники пари вирішили, що саме там артисти таємно зіграли своє весілля.

Instagram @realpotap

Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про те, що між Потапом і Настею Каменських - роман, почали поширюватися ще у 2017 році. Тоді іменитий дует "Потап і Настя" був поставлений на паузу, а також Олексій Потапенко розлучився з дружиною Іриною Горовою. Після цих подій Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадує обручку, проте коментувати свої стосунки відмовилася.

Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських"Потап і Настя"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
8
Смішно
13
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги